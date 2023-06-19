Derbide rekor kırıp devleri solladık

“Fenerbahçe maçında Türkiye’de 1 milyon 300 bin dolarlık Galatasaray ürünü satıldı. Derbi günü tüm Türkiye’de satılan 28 bin 500 adet forma bir rekor” "Final günü ciromuz bizi Avrupa'da ilk üçe soktu. M.United ve Barcelona'nın ardında kaldık ama Real Madrid, Bayern Münih ve Arsenal'i geride bıraktık"

Galatasaray'da 2008 yılında Adnan Polat başkan olmuştu. Cemal Özgörkey de pazarlamadan ve binicilikten sorumlu yöneticiydi. Özgörkey o dönem devrim niteliğinde ve taraftarların kapış kapış aldığı "Mor Forma"yı üretmiş, çok konuşulan ve tartışılan mor forma sayesinde elde edilen gelirin 5 milyon doları Milan Baros'un transferinde kullanılmıştı. Cemal Özgörkey şimdi Dursun Özbek'in başkanlığındaki yönetimde Başkan Yardımcısı ve Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Ekibiyle birlikte Galatasaray mağazacılığının başında. Sayın Özgörkey ile TAÇ Spor Tesisleri'nde bir araya gelip mağazacılıkta neler yaptıklarını konuştuk. Sözü Özgörkey'e bırakıyoruz:









YÜZDE 30 BÜYÜME BEKLİYORUZ



MAĞAZACILIĞI bir spor perakendeciliği olarak görüyoruz. Tekstilci değiliz. Amacımız; taraftarlarımızla, sporcularımızla, kulübümüzle bir köprü vazifesi görmek, iletişim kurmak. Bunları ürettiğimiz ürünlerle yapıyoruz.

GEÇTIĞİMİZ 11 ayda, 2021-22 sezonunda taraftar başına 97 cent olarak gerçekleşen mağazacılığın toplam satışını 2022-23 sezonunda 1.5 dolara çıkardık. Önümüzdeki yıl hedefimiz 2 doların üzerine çıkmak.

BU yılki ciromuz dolar bazında yüzde 52 büyüdü. TL bazında yüzde 166 büyüdü. Yüzde 28'lik bir kâr marjıyla çalıştık. Önümüzdeki yıl da mevcudun üzerine yüzde 30 satış büyümesi planlıyoruz. Kâr oranımızı da yüzde 28'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bankalar Birliği ile bir anlaşmamız ve ödeme planımız var. Bu sezon ödememiz gereken faizin yüzde 35'lik kısmı mağazacılıktan aktarılan nakit ile gerçekleşti.



BİZ RAKAMLARLA KONUŞURUZ



4 HAZİRAN'DAKİ F.Bahçe derbisi öncesi ve sonrasında, tek bir maç gününde Türkiye'de 1 milyon 300 bin dolarlık Galatasaray ürünü satıldı. Bunun 850 bin doları mağazalarımız ve internet satışından geldi. 450 bin dolarlık ürün de bayilerimiz tarafından satıldı. Bunlar sallama rakamlar değil. Hepsi kontrol edildi. Forma lansman günü tüm Türkiye'de 28 bin 500 adet forma satıldı. Bu, Türkiye'de bir günde satılan forma rekorudur.







BiR rekorumuz daha var; 4 Haziran günü toplam ciromuz Manchester United ve Barcelona'dan sonra Avrupa'daki en büyük cirodur. İlk üçteyiz, arkamızda Real Madrid, Bayern Münih, Arsenal var. Liverpool, Dortmund, Tottenham ve PSG gibi kulüpleri geride bırakma başarısını gösterdik. İlk kez sezon sonu hiç ara vermeden yeni formalarımızın lansmanını gerçekleştirdik. Final günü 22-23 sezonu ile 23-24 sezonu formaları satışa hazırdı. Bu bir lojistik başarıdır.



BAYERN MÜNİH MODELİ GETİRECEĞİZ



BIR ay önce Bayern Münih kulübünü ziyaret ettik. Şehir ve stat mağaza konseptlerini inceledik. Bizim de gündemimizde olan "FANSHOP" yaklaşımını gördük. Fanshop nedir; maç günü alışverişi… Yeni sezonda küçük metrekareli mağazalarımızı "FANSHOP" konseptine çevirip maç günü forma, şal, atkı gibi ürünleri satışa çıkartacağız. Büyük mağazalarımızda özel koleksiyonlarımız yer alacak.

AMATÖR şubelerimiz için göreve gelir gelmez Umbro firmasıyla anlaştık. Ağustos'ta üretim sürecine girdik. Umbro amatör şubelerimize 8 milyon liralık katkıda bulundu. Son olarak dünyada önemli bir üretici olan Danimarka kökenli Bestsseller firmasıyla ciddi bir işbirliği aşamasına geldik. Bestseller 23 ülkede 800 farklı fabrikada üretim yapan, 3 binin üzerinde kendi mağazası olan dev bir firma.



CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL FORMA



Cemal Özgörkey, buluşmamızda SABAH okurları için güzel bir haber de verdi. G.Saraylı yönetici, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı için çok özel bir formanın satışta olacağını söyledi.