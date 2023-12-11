48 yaşındaki İtalyan Daniele Orsato deneyimli, tecrübeli bir hakem. Ama aynı UEFA, 'tavşana kaç, tazıya tut' yapar gibi 35 yaşındaki Norveçli'yi, Manchester-Bayern maçına atadı. Norveç nerenin komşusu? Danimarka'nın değil mi! Biz bunları dile getirdiğimizde Türkiye'de rahatsız olan rakip taraftarlar var. Onlar sadece kendi canları yandığında bağırıp çağırıyorlar

1-Geçtiğimiz hafta yazdığınız yazıda Türkiye'nin Filistin politikası nedeniyle G.Saray'ın Avrupa maçlarında hakem hatalarına maruz kaldığını vurguladınız... Bu yazı çok ses getirdi. Kopenhag maçına sayılı saatler kalırken o günden bugüne ne değişti? TFF ve G.Saray girişimde bulundu mu?

1 Aralık günü SABAH SPOR'da "Filistin'e desteğin cezası mı?" başlıklı yazım büyük ses getirdi. Bana ve Spor Müdürü Murat Özbostan'a yazı ile ilgili tebrikler geldi. Türkiye'nin Filistin'e destek vermesi, Avrupa'nın sessiz kalması, ABD'nin İsrail'i desteklemesi insanlık adına bana göre daha büyük vahşetti. 'Spora siyaset girmesin' diyoruz ama UEFA, Filistin'e destek veren kulüplere cezalar kesti. Bunun en ağırını Celtic taraftarı ödedi. G.Saray da hakem kıyımına uğradı. Münih'teki Bayern maçında Portekizli hakem Nobre tüm otoritelerin ikinci sarı kart ve ardından kırmızı olması gerektiği pozisyonda Barış Alper'e yapılan hareketi cezalandırmadı. Bayern'in attığı ilk gol, iki kez incelendi... Gelen bilgiler ve görüntülerle golün ofsayt olduğu tespit edildi ama UEFA o görüntüyü maalesef ekrana getirmedi. Manchester ile Rams Park'ta oynanan maçta bir penaltısı verilmedi G.Saray'ın! Ve İspanyol hakem Sanchez takdir haklarını İngiliz ekibinden yana kullandı. Benim bu yazımdan sonra eski Ekonomi Bakanı ve G.Saray Kongre üyesi Işın Çelebi tweetler atarak UEFA'ya tepki gösterip hassasiyetini ortaya koydu. Erden Timur ile yaptığı görüşmede olayları anlattı ve sessiz kalınmamasını önerdi. Erden Bey de işin peşini bırakmadıklarını anlattı. Ayrıca Çelebi, bire bir TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşüp Kopenhag maçı öncesi hassasiyetini aktardı. Büyükekşi de kendisine olumlu cevap verip süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi.









UEFA GÖRDÜ BİZ GÖREMEDİK



2-UEFA Hakem Komitesi, G.Saray aleyhine Şampiyonlar Ligi'ndeki hakem hatalarına kayıtsız kalmayı seçti, kulağının üzerine yattı. Salı gecesi hakem hatası zinciri olur mu?

B.Münih'in G.Saray'ı 2-1 yendiği maçtaki hakem hataları, UEFA adına bir skandaldır. Devler Ligi'nde ilk kez bir gol, iki kez kontrol edildi! Ama o görüntü ofsayt mı değil mi diye ekrana bile getirilmedi. G.Saray yönetimi, UEFA ile yaptığı görüşmede şu cevabı aldı: "Biz ekrandan baktık, pozisyonun ofsayt olmadığını gördük." UEFA görmüş de G.Saray yönetimi, taraftarı, kamuoyu neden görmedi? Oysa UEFA, sitesinde pozisyonu gündeme getirip, yarı ofsayt programı ile de bizlere izletebilirdi!



YILLAR SONRA İSPATLANDI

Örnek mi? Yıllar önce oynanan bir Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Şifo Mehmet'in vuruşunu Semih, kale içinden çıkarmıştı. Maçın hakemi Ahmet Çakar da golü vermişti. Yıllar sonra bu görüntü Şansal Büyüka döneminde gündeme alınmış ve golde topun çizgiyi tamamen geçtiği ispatlanmıştı. Yarın gece dilerim hakem faciası yaşanmaz...





ORSATO YANLIŞ MAÇA ATANDI!



3-Kopenhag-G.Saray maçına tecrübeli Daniele Orsato atandı, M.United-B.Münih maçına ise 35 yaşındaki tecrübesiz Espen Eskas... Bu atamalara yorumunuz nedir?

Daniele Orsato bence Bayern Münih-Galatasaray maçına atanmalıydı. Portekizli Nobre, ilk Şampiyonlar Ligi maçına Münih'te çıktı, bir sürü hata yaptı ve sonra da kendisine maç verilmedi. 48 yaşındaki Orsato deneyimli, tecrübeli bir hakem. Ama aynı UEFA, 'tavşana kaç, tazıya tut' yapar gibi 35 yaşındaki Norveçliyi Manchester-Bayern maçına atadı. Norveç nerenin komşusu? Danimarka'nın değil mi!









KOLLAMAYIN, ADALETLİ OLUN

Bunları dile getirdiğimizde Türkiye'de rahatsız olan rakip taraftarlar var. Ama onların canı yandığında bağırıp çağırıyorlar. Bakalım tecrübeli ile genç hakemin yöneteceği iki maç nasıl sonuç doğuracak. Türkiye, Şenes Erzik'i arar! Sayın Erzik görevde olsaydı bu tür olaylar yaşanmazdı. Ben G.Saray kollansın demiyorum. Hakemler adaletli maç yönetsin diyorum.



SOSYAL MEDYADAN YÜKLENMELİ



4-G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde sosyal medyada en çok etkileşim alan takım... Bu UEFA'yı rahatsız ediyor mu? Diğer büyük takımlar gölgede mi kalıyor?

Günümüzde sosyal medya çok etkili oluyor. İftira ve çamur atanlara, yalan beyanlara asla itibar etmiyorum! Ama bilgi dolu eğitici, öğretici ve uyarıcı yorumlara saygı gösteriyorum. G.Saray'ın sosyal medyası çok güçlü. Bence Kopenhag maçı öncesi G.Saray sosyal medyası her iki maçın adaletli yönetilmesi konusunda UEFA'ya mesaj yollamalı. Eğer UEFA, Real Madrid, Barcelona ve Manchester United gibi büyük takımlardan fazla etkileşim alan yorumlarla ilgili rahatsızlık duyuyor ve faturayı G.Saray'a kesmeye çalışıyorsa o zaman Ceferin bunun hesabını vermelidir! UEFA, önemli adımlar atarak kupalardaki takım sayılarını arttırarak büyük hamleler yaptı. Ama bu hamleler görüntüde kalır, büyük kulüplerin lobileri ağır basarsa o zaman Ceferin konu mankeni olur.









İKİ MAÇTA G.SARAY'A YAPILAN HATALAR



BAYERN MÜNİH-GALATASARAY: 2-1

Harry Kane'in golü 3 dakika incelendi. İki kez kontrol yapıldı ama iptal edilmedi. Bu sırada VAR sisteminin arıza verdiği ortaya çıktı. Gol geçerli sayıldı.

Mauro İcardi'nin golü enteresan bir şekilde geçersiz sayıldı.

Davies ikinci sarıdan atılması gerekirken ihraç edilmedi.

Uzatma süresi beklenenden çok az oldu.



GALATASARAY-MANCHESTER UNITED: 3-3

McTominay'ın 15. dakikada ceza alanı içinde koluna gelen top penaltı olarak değerlendirilmedi.

Karşılaşma boyunca hakem kart konusunda standart göstermedi. Genelde İngiliz ekibi lehine kararlar verdi.

43. dakikada Icardi'nin golü yarı otomatik ofsayt sistemiyle iptal edildi. Ekrana gelen milimetrik görüntü, kimseyi tatmin etmedi.