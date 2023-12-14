Zaha’ya tanınan şansları ve ödenen paraları kayıp olarak görüyorum. Sorumluluk almıyor, sürekli mazeret üretiyor

Galatasaray, Devler Ligi için kurduğu kadrodan yeterli verimi alamadı. Davinson Sanchez dışında fayda sağlayan oyuncu olmadı. Bu sezon ligde ve Avrupa'da G.Saray'ın yüzünü güldüren, geçen sene transfer edilen oyuncular oldu. Ndombele yedek kulübesine çakıldı. Ziyech, Manchester maçında sahne aldı ama çoğu günlerini sakat olarak geçirdi. Angelino, Leipzig'deki performansının yanından bile geçmedi. Kerem Demirbay büyük umutlarla geldi, sönük kaldı. Zaha'ya tanınan şansları ve ödenen paraları kayıp olarak görüyorum. Manchester'da bir gol attı, takım oyununu hiç oynamadı, arkadaşlarına uyum sağlayamadı, vurdumduymazlık içinde hareket etti. Ayrıca İcardi'ye gol katkısı hiç yapmadı, üstelik saha içinde yanlış paslar sonrası hep arkadaşlarını eleştirdi. Zaha'nın maalesef Florya'da seveni yok. Tete iyi niyetliydi ama saman alevi performanslar sergiledi.







Okan Buruk da geç yaptığı değişiklikler yüzünden büyük tepki çekti. Kopenhag maçı sonrası, "Rakibin kapanacağını biliyorduk. Ziyech ve Zaha sakattı, pozisyonları değerlendiremedik" mazeretlerini kabul etmiyorum. Çünkü bir hocanın işi çözüm üretmektir. Ayrıca Okan hocanın, Zaha uğruna Kerem'i sol kanattan alıp 10 numaraya oturtması, G.Saray'a zarar verdi, İcardi'nin performansını da olumsuz etkiledi. Çünkü bu ikili, geçen sezon oluşturdukları birliktelikle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Geçen sezon Kerem-İcardi ikilisi toplamda 22 gol atıp 7 asist yaptı.

Yönetim, Ndombele ve Angelino ile yollarını ayırıyor. Ben Erden Timur'un yerinde olsam Zaha'yı da Crystal Palace'a geri göndermenin yollarını ararım. Çünkü bu Zaha sorumluluk almıyor, sürekli mazeret üretiyor. Zaha yüzünden hem Kerem'in hem de İcardi'nin uyumu ve huzuru bozuldu. Ocakta mutlaka bir sol bek, orta saha ve hızlı bir kanat oyuncusu alınmalı. Avrupa Ligi'nde finale gidebilmek için G.Saray'ın geçen seneki gibi aile ortamını yakalaması şart.