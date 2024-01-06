İcardi'siz oynamak, Galatasaray'ın oyun hafızasına zarar verebilir. Ghezzal'ın darbesiyle topuğundan sakatlanan ve iğne ile maçlara çıkan İcardi, gol yollarında yeterince faydalı olamamıştı. Riyad'da Galatasaray'ın otelinde görüştüğüm Doktor Yener İnce, İcardi'nin yüzündeki sakatlanmayı bana şöyle anlattı: "Verilmeyen penaltı pozisyonunda Djiku, İcardi'nin yüzüne yumruk atıyor ve gözünün içindeki kemikte çatlak meydana geliyor. Yine İcardi'nin Djiku ile girdiği kafa topunda aldığı darbe, hasarı büyütüyor. Şaşırdığımız nokta, çenesini direğe çarptığında yüzünde bir kırık yaşanmaması…"



ZAHA-MERTENS ALTERNATİF

Bakambu, Afrika Kupası'na gitti ama Okan hoca, Halil'i santrfor olarak oynatmayacaktır. Elinde 3 alternatif var… Zaha'yı santrfor olarak kullanmak ya da geçen sene deplasmandaki Adana Demirspor maçındaki gibi Mertens'i santrforda görevlendirmek. Son şık ise milli takımda da zaman zaman görev yapan Barış'ı, golcü olarak düşünmek. Bunun için kadroda Okan hoca şu değişikliklere gidebilir; sağ bekte Ali Turap'ı sol bekte de Kazım'ı oynatabilir, göbekte Nelsson ile Abdülkerim görev yapar, Torreira'nın yokluğunda ise Kaan Ayhan-Ndombele ya da Kaan Ayhan-Kerem Demirbay ikilisi birlikte oynar. Barış santrforda görev alır, Kerem solda, Tete sağda, forvet arkasında da Mertens oynar. Benim için İcardi ve Bakambu'nun yokluğunda golcü olacak isim Barış Alper Yılmaz olmalıdır.