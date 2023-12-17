Galatasaray'ın başkanlık kültüründe başkan olacak kişinin önce mutfakta çalışmasının ve işi öğrenmesinin çok önemli olduğunu bilirim. Örneğin; Alp Yalman döneminde yönetiminde Faruk Süren, Özhan Canaydın, Mehmet Cansun ve Adnan Polat vardı. Bu 4 isim mutfaktaki görevlerini bitirdikten sonra art arda Galatasaray Başkanı oldular. Bu anlayış Ünal Aysal ve Mustafa Cengiz döneminde sekteye uğradı ama yönetimlerinde mutfakta çalışmış yöneticilerin olması büyük avantajdı. Özellikle Ünal Aysal döneminde Ali Dürüst, Refik Arkan gibi ağır topların yanı sıra Abdürrahim Albayrak'ın görev yapması ve camiayı iyi bilen, büyük başarılara imza atmış teknik direktör Fatih Terim'in olması şampiyonluklar getirdi.







Mustafa Cengiz döneminde de Albayrak, Kaan Karçal ve Yusuf Günay gibi isimlerin görev alması başarı getirdi. Duygun Yarsuvat döneminde mutfakta görev yapan mevcut başkan Dursun Özbek, Yarsuvat'ın ardından göreve geldi. Son döneminde Belhanda, Feghouli, Ndiaye, Gomis, Rodrigues gibi oyunculardan kurduğu kadro, 2 yıl üst üste şampiyon oldu. Dursun Başkan'ın o döneminde Kemerburgaz'ın adımları atıldı, Florya konusunda da TOKİ ile önemli anlaşmalar yapıldı.



KULÜBÜN EKONOMİSİNİ DÜZELTTİ

Rahmetli başkan Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'in bıraktığı işlerin devamını sağladı. Burak Elmas döneminde Galatasaray Adası'nın mahkemesi kazanıldı. Dursun Özbek, ikinci gelişinde Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluk yaşadı. Yine İcardi, Torreira, Oliveira, Mertens, Abdülkerim, Rashica, Mata, Zaniolo, Dubois, Kaan Ayhan, Midtsjö gibi önemli transferler yapıldı. Uzun yıllar sonra Galatasaray, ezeli rakibi ve ebedi dostu Fenerbahçe'yi hem Kadıköy'de hem de Rams Park'ta iki maçta da 3-0 yendi, G.Saray Adası açıldı. Özbek, başkanlık döneminde Galatasaray için taşın altına elini değil resmen gövdesini koydu. Yüksek kasa kolaylıkları sağladı ve sağlamaya devam ediyor (17 milyon Euro). Galatasaray'ı yönetmenin sadece Florya'dan olmayacağını bilerek 222 sporcuya sahip camiayı ekonomik dengeleri koruyarak başarıyla yönetti. Dursun Başkan, 1 Ocak'tan itibaren Kemerburgaz'ın inşaatını bitirmek adına vites artıracak. Ardından Florya Tesisleri'ni nakde çevirerek Bankalar Birliği ile olan anlaşmayı bitirecek ve oluşacak fonla G.Saray'ın artık borçsuz bir şekilde yönetilmesini sağlayacak. Ayrıca Mecidiyeköy'deki Leo Residence'ın da tamamen bittiğini öğrendim.



TİMUR ARTIK MUTFAĞA GİRMELİ!

Kongrelerde son dönemde rastlamadığımız oy birliğiyle ibra edilme anlayışını Dursun Özbek'te gördük. Çünkü Dursun Başkan, göreve soyunurken sevgi iklimini ön plana çıkarmıştı ve başarılı oldu. Galatasaray camiasının sevgi iklimi doğrultusunda Dursun Özbek'e de sevgi göstermesi ve desteklemesi gerekiyor. Bu işlerin bitmesi ve Galatasaray'ın tamamen düzlüğe çıkması için Dursun Özbek'in 2 yıl daha göreve devam etmesi şart. Yönetimde değişiklikler olabilir, güçlü isimler katılabilir.







Bir toplantıda Dursun Başkan, kendisinden sonra başkanlık için Erden Timur'u işaret etmişti. Timur, taraftarlarca çok seviliyor, çok çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor. O da tıpkı Özbek gibi Galatasaray için gövdesini taşın altına koyuyor. Ancak Timur yeni dönemde mutfak kültüründe yoğrulması amacıyla bu kez dışarıdan Galatasaray'a Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak hizmet etmemeli, yönetimin içinde mutlaka olmalıdır. Çünkü dışarıdan içeriye bakmakla, mutfakta çalışıp içeriyi görmek arasında başkanlıkta sorun yaşamamak adına önemli ayrıntılar vardır.