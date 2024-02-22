Sparta Prag'ın röntgenine baktığımız zaman oyun planını net görüyoruz: Çok koşuyorlar, top rakibe geçtiği zaman baskı yapıyorlar. Ayağa pas oyunları isabetli oluyor, en önemli özellikleri hücuma hızlı, çabuk ve dikine çıkıyorlar. Top G.Saray'a geçtiğinde hemen kendi sahalarında kalabalık bir savunma yapıyorlar. Okan hoca öncelikle rakibe geniş alan bırakmamalı. Galatasaraylı oyuncular geriye fazla koşmamalı, savunma, orta alan ve hücum hattı birbirine yakın oynamalı. Sparta Prag gibi hızlı atağa kalkan takımlara karşı geniş alan vermeyince başarılı olursunuz. Abdülkerim'in sol stopere dönmesi, Sanchez'in orijinal yerinde oynamasını sağlayacağı gibi oyunu geriden kurma konusunda da Galalatasaray rakibine karşı avantaj elde edecektir. İşin özü, sadece savunma yaparak rakibi durduramazsınız, bazen topu Prag'a bırakıp hızlı hücumları planlarsınız. Bunun için Kerem, Tete, Barış önemli silah olacaktır. İcardi'nin son haftalarda 10 numara gibi oynaması, Galatasaray'ın kanatlardan etkili hücum etmesini sağlıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun artık sol kanatta oynatılması, İcardi ile yeniden birliktelik kurmasını sağladı. Kerem Demirbay, Torreira takıma döneceği için forvete yakın oynamalı, risk taşımayan paslar atmaya da özen göstermeli. Kaleci Muslera çok formda. Oyunu geriden başlatırken bazen uzun degajlarıyla Kerem ve Barış'ın hızlı hücum yapmalarını sağlayabilir. Prag-G.Saray maçı kesin bir fiziksel çarpışmaya neden olacaktır. Okan Buruk, oyuncu değişikliklerini yaparken mücadeleye katkı sağlayacak isimleri tercih etmelidir.