Beşiktaşlı oyuncular kafa olarak Gaziantep maçına odaklanamadı. Santos'un tercih ettiği kadro, saha içinde uyumsuz ve dağınıktı. Masuaku dışında ciddiyetini sahaya yansıtan oyuncu sayısı yok gibiydi. Gaziantep, yeni hocası Selçuk İnan ile Beşiktaş'a karşı dirençli, dikkatli ve mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koydu. Savunmada Nkoulou hatasız oynadı. Orta alanda Maxim takımının oyun liderliğini üstlenirken, Antep'in pas oyununu başarıyla yönetti. Mbakata ile Ogün, orta alanda hem rakibe baskı yaptı hem de bitmeyen enerjileriyle arkadaşlarına güç katkısı yaptı. Draguş çok çalıştı ve iyi oyununu kalite bir golle süsledi. Özellikle Ogün, "Atom karınca" gibiydi. Sahada basmadık yer bırakmadı, girdiği ikili mücadeleleri kazandı. Cenk'in penaltısını kurtaran kaleci Nita da kalesinde devleşti. Selçuk İnan maçı ayakta ve oyuncularıyla birlikte oynadı. Santos ise eli cebinde maçı sadece izledi. Antepli oyuncular hocalarından enerji alırken, Beşiktaşlılar gereken desteği Santos'tan alamadı. Pahalı transfer Al-Musrati gibi bir yıldızın, ilk golde yaptığı pas hatası acemiceydi. Portekizli hocanın maça Cenk Tosun'u kulübede oturtup kafasına göre takılan Zaynutdinov ile başlaması Beşiktaş'a katkı vermedi. Gördüğüm kadarıyla Beşiktaşlı oyuncular ile Portekizli teknik adam Santos aynı futbol dilini konuşmuyorlar. Ayrıca Beşiktaş'ın saha içi bir lideri de yok. Ligde kalan haftalar Beşiktaşlı oyuncular için angarya gibi geçecek görünüyor. Başkan Hasan Arat, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, oyuncularla görüşüp, onları kupayı kazanmaları konusunda motive etmeli.