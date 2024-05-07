G.Saray’ın huzuruna dinamit koyamazlar!

"Oyuncularımız Sivas maçında aile gibi davrandı. Taraftar, yönetim, teknik heyet ve oyuncular birbiri ile kenetlenmiş durumda. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attık." "Bütün oyuncularımın ödemeleri yapıldı. Bir daha söylüyorum; bizim, sporcularımıza delikli kuruş borcumuz bile yok! Bunu çıkaranlar, G.Saray'ın huzuruna dinamit koymaya çalışıyor."

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray- Sivasspor maçı sonrasında sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile bir süre sohbet ettik. Başkan Özbek, 6-1'lik skoru çok beğendiğinin altını çizerken oyuna vurgu yaptı ve şunları söyledi: "Üstün bir futbol ortaya koyduk. Sahada oyuncular hem maç sırasında hem de sonrasında bir aile gibi davrandı. Taraftar, yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncular birbiri ile kenetlenmiş durumda. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attık."









NİSAN AYINDA BÜTÜN ÖDEMELER YAPILDI

Başkan Özbek'in asıl dikkat çektiği nokta ise G.Saray'ın mali konularda sıkıntı yaşadığı iddialarıydı. Bu tarzdaki haberlere sert çıkan ve öfkelendiğini söyleyen başkan Özbek, "Bu iddialar tamamen asılsız" dedi ve devam etti: "Nisan ayı sonunda bütün ödemeleri yaptık. Ve bu ödemeler sadece futbol takımı ile sınırlı değil. Futbol dışında voleybol, basketbol, su topu, eskrim, yüzme branşları gibi amatör sporlarda bile bütün oyuncularımın ödemeleri yapıldı, borcumuz sıfır. Bunu çıkaranlar, G.Saray'ın huzuruna dinamit koymaya çalışıyor. Bir daha söylüyorum; bizim sporcularımıza delikli kuruş borcumuz bile yok! Yönetim, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlarımızla şampiyonluğa inandık ve bu yolda başarılarımızla yürüyoruz."



FLORYA PROJESİ GELECEĞİ KURTARACAK

Başkan Dursun Özbek ile sohbetimizde Florya projesi konusundaki iddialar da gündeme geldi. Özbek, futbol takımının Kemerburgaz'a taşınması ile devam edecek süreçte Florya'da yapmayı planladıkları projenin kulübün geleceğini kurtaracağını belirtip, "Florya projesi, G.Saray'ın geleceğidir. Ciddi gelirler elde edeceğimiz ve ilk aşamada da Bankalar Birliği'ne borcumuzu kapatacağımız bir çalışmadır. Florya projesinden gelecek gelirin bir bölümü ile Bankalar Birliği'ne olan borcumuzu ödeyeceğiz. Böylece aylık 100 milyon TL'lik faiz giderinden de kurtulacağız" dedi.