"Başarılı bir yönetim var. Ekonomik açıdan G.Saray'ı düzlüğe çıkardılar. Birden bire yönetime Süheyl Batum'un aday olmasının bir anlamı olmalı!" "Dursun Bey her şeyi düzeltecek, siz de kemiksiz et yiyeceksiniz! Kemikli ette G.Saray'a destek verseydiniz. G.Saray doğru bir karar vermeli."

25 Mayıs'taki seçim için Süheyl Batum, adaylığını açıkladı. Bu hamleye yorumunuz nedir?

Süheyl Batum'un son anda başkanlığa adaylığını koyması beni şaşırttı. Kendisi ile dün yarım saate yakın görüşme yaptım. Kayıt dışı olduğu için yazmıyorum. Neden başkanlığa aday olduğunu, kaybetse de kazansa da açıklayacak. Şuna çok şaşırdım; başarılı bir yönetim var. Önemli projelere imza atmış, sportif anlamda başarılı bir yönetim. Ekonomik açıdan G.Saray'ı düzlüğe çıkardılar. Huzur, sevgi, arkadaşlık var. Birden bire yönetime Süheyl Batum'un aday olmasının bir anlamı olmalı. Perdenin gerisinde Rezan Epözdemir var. Finans yükünü de Rezan bey ayarlayacakmış. Soruyorum! G.Saray'a huzur mu batıyor! Dursun Özbek, seçime girsin kazansın, projelerini tamamlasın! İki sene sonra gelin başkan olun…



MANİDAR ADIM

Ayrıca 82 yaşına gelmiş, ununu eleyip eleğini asmış, 'artık başkan adayı olmayacağım' diyen Ünal Aysal'ın Sportif A.Ş'nin başına geçme anlayışını da manidar karşılıyorum. Dursun bey her şeyi düzeltecek, siz de kemiksiz et yiyeceksiniz! Kemikli ette G.Saray'a destek verseydiniz. G.Saray camiası bu seçimde doğru bir karar vermeli.



İCRAATTA EN BAŞARILI BAŞKAN



Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek'in dönemini mali ve sportif olarak nasıl buluyorsunuz? Artıları ve eksileri sizce neler?

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, övülmekten çok hoşlanmıyor. Bana göre son dönemlerin icraat anlamındaki en başarılı ismi Dursun Özbek'tir. Geçmiş dönemde kurduğu takım, 2 yıl üst üste şampiyon olurken satın aldığı oyuncular, G.Saray'a ekonomik olarak da katkıda bulunmuştu. O dönemde başlattığı projeleri Dursun Özbek şimdi iki yıllık yönetiminde bitirme noktasına yani finale geldi. G.Saray borç yükünden kurtulacağı gibi Özbek ve ekibinin projeleri sayesinde gelecek yönetimlere de çok rahat yönetilecek bir ekonomik yapı bırakacak. Kemerburgaz'a taşınılacak. Florya arazisinden çok ciddi gelir elde edilecek, yapılan sponsorlukları yazacak yer bulamayız… Ama en önemlisi, Bankalar Birliği kelepçesini çıkarıp kulübü de yüksek faiz ödemesinden kurtaracak.



OKAN BURUK REHAVETE İZİN VERMEZ



Süper Lig'de kalan haftalarda G.Saray için rehavet söz konusu olur mu?

G.Saray'ın çok deneyimli ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadrosu var. Okan hoca işine öyle ciddiyetle sarılıyor ki son haftalarda omurgayı geçen sezon şampiyon olan kadrodan oluşturmaya başladı. Doğru kadro kararı G.Saray'a galibiyetleri, Okan hocaya da rekoru getirdi. Bu tecrübeye sahip oyuncuların rehavete gireceğini düşünmüyorum. Matematik olarak G.Saray, Sivas ve Karagümrük'ü yener, F.Bahçe maçında da berabere kalırsa şampiyon. Her halükarda G.Saray'ın F.Bahçe maçını kaybetmemek üzere 3 maçta alacağı galibiyetler şampiyonluğu getiriyor.



ARDA KARDEŞLER'İN G.SARAY ALERJİSİ VAR



Final haftalarında Okan Buruk'un oyuncu tercihleri nasıl olmalı?

Okan hoca sakatlık ya da cezalı durumları olmazsa son haftalarda kazanan ilk 11'i bozmaz. Şöyle; Muslera-Kaan-Nelsson- Abdülkerim-Köhn-Torreira- Kerem Demirbay-Ziyech- Mertens-Barış-İcardi… MHK, Sivas-G.Saray maçına Arda Kardeşler'i atadı. Sahada maçı VAR'daki yabancı hakem yönetmiyor. Arda Kardeşler adam gibi maç yönetmeli, skandallara ve polemiklere yol açacak hata yapmamalı. Çünkü Kardeşler'in G.Saray'a karşı çok ciddi bir alerjisi var. Dilerim bu alerji Sivas maçında nüksetmez.