F.Bahçe, G.Saray'a arifeyi gösterdi ama bayramı yaptırmadı. Maçı da bileklerinin hakkıyla kazandı. G.Saray büyük bir ihtimalle Konya'da şampiyon olacak ama lige F.Bahçe'nin, G.Saray'a karşı 10 kişi aldığı galibiyet damga vuracak ve F.Bahçeliler tarafından hep hatırlanacak. G.Saraylı futbolcular, şampiyonluk için ortaya hiçbir mücadele koymadılar. Koskoca bir takımın 70 dakikadan fazla 10 kişi oynayan Fenerbahçe'ye karşı isabetli şutu olmadı. Galatasaray neden kaybetti? 1- Maç öncesi UltrAslan tribünlerinde yapılan koreografi çok anlamsızdı ve bu görüntü rakibi fazlasıyla hırslandırdı. 2- G.Saray taraftarı maalesef psikolojik maçları çok akıllı oynayamıyor, geriliyor ve gereksiz tepkiler koyuyor. Mert Hakan maç başlamadan gerilimin ateşini yaktı. G.Saray taraftarı, bu tuzağa düştü. Mert Hakan'ın korner atışları öncesi tribünden yabancı madde yağdı. Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam bu maddeleri atanları tespit eder, kombineleri varsa iptal eder ve bir daha maçlara sokmam. Fenerbahçe'nin bu galibiyetini önce Mert Hakan'a, sonra da maç boyu İsmail Kartal ile birlikte oyunu ayakta izleyen oyunculara yazarım. F.Bahçe başta Livakovic olmak üzere çok sakin oynadılar, canlarını dişine takıp 10 kişi kaldıktan sonra akıllı savunma yapıp hücumlara da akıllı çıktılar. Galatasaray'da elle tutulacak bir kahraman vardı, o da Torreira'ydı. Okan Hoca, kenardan maçı okuyamadı. Ziyech, Kerem Demirbay, Köhn çok etkisizdi. İkinci yarıya hamle yapmadan başlayarak yenilgiye adeta davetiye çıkardı. G.Saray yönetimi, oyuncularının bu krizden çıkması için bir toplantı yapmalı ve zihinsel olarak onları tedavi etmeli.