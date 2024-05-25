Siyasetten anlamam tek işim G.Saray

"Süheyl kardeşim değerli bir hukukçudur. Siyasetin içinde bulunmuştur. Ben siyasetten anlamam. Benim amacım laf üretmek değil, her zaman Galatasaray'a hizmet vermek" "Böyle seçimlere alışık değiliz. Her zaman kulüp gelenekleriyle ağabey, abla, kardeş gibi yaşadık bu dönemleri. Umarım, bu şekilde davrananlar kendilerine çekidüzen verirler"

"Siyaseti kulübe sokmayalım" diyenlerin yaşamı, başta başkan adayı Süheyl Batum olmak üzere hep siyaset yaparak geçmiş. Ama şimdi sizi siyaset yapmakla suçluyorlar. Bu ikiyüzlülük mü yoksa bir eleştiri mi?

Süheyl kardeşim değerli bir hukukçudur. Siyasetin içinde bulunmuştur. Ben siyasetten anlamam. Benim amacım laf üretmek değil, Galatasaray'a hizmet vermek. Tek hedefim de işim de Galatasaray'ı en güçlü şekilde benden sonra gelecek arkadaşlara bırakmak. Geri kalan tüm konuları Galatasaray genel kurul üyelerinin takdirine bırakıyorum. Kişiler arasında geçen ve özel kalması gereken konuşmaların, üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra birden gündeme gelmesi çok üzücü.



CAMİA AYIKLAMAYI İYİ BİLİR



G.Saray'da böyle seçim dönemlerine alışık değiliz. Her zaman G.Saray gelenekleriyle ağabey, abla, kardeş gibi yaşadık bu dönemleri. Umarım, bu şekilde davrananlar kendilerine çekidüzen verirler. Zira Galatasaray camiası, bu yaklaşım içinde olanları ayıklamayı en iyi yapan camiadır.









BAYRAKLARI HAZIRLAYIN ŞAMPİYONLUK GELİYOR



Yarın G.Saray'ın çok önemli bir Konyaspor maçı var. Siz bu hafta takımla beraber zaman geçirdiniz. Hava nasıl?

Takımımız bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Sezon boyunca tüm rekorları kırdılar. Hepsinin şampiyonluğa inandığını, camiamız gibi konsantre olduğunu görüyorum, biliyorum. Pazar günü (yarın) bu karakterli oyuncu topluluğuyla sahaya çıkacağız, şampiyon olacağız. Galatasaray, başarı odaklı bir kulüp. Başarıya giderken de kenetlenmesini, tek yumruk olmasını bilen bir camia. O yüzden de Türkiye'nin en büyük spor kulübü ve sivil toplum kuruluşu.



TARAFTARA TEŞEKKÜR



Pazar günü (yarın) mayısların bizim olduğunu kanıtlayacağız. Taraftarlarımıza tüm sezon boyunca bizim yanımızda yer aldıkları için teşekkür ediyorum. Mayısların bizim olduğunu en iyi onlar bilir. Bayraklarını hazırlasınlar. Tek söyleyeceğim budur.







'SAHAF'TA AĞIRLADI

Başkan Dursun Özbek, otelinde bulunan SAHAF isimli kütüphanesinde Levent Tüzemen'i ağırladı… İstanbul hakkında 3 bine yakın değerli kitabın bulunduğu kütüphanedeki eserleri tek tek anlatan Özbek, para koleksiyonu ile ilgili de bilgiler verdi...





ERDEN TİMUR, BİZİMLE DEVAM EDECEK!

"Erden Timur önümüzdeki süreçte bizimle olacaktır. İçinde öyle bir Galatasaray sevgisi var ki bu işin dışında kalma imkânı yok. Yönetimde fikir ayrılıkları olabilir. Bugün için öyle bir fikri var, biraz da ailevi... Benim inancım önümüzdeki süreçte yine bizimle birlikte olacağı yönünde. Süper Lig'in 100. yıl kupasını kazandık. Amatör sporlarda makul bütçelerle en iyi sonuçları aldık. Geçirdiğimiz 2 seneyi son derece başarılı biliyorum."



FİTNEYİ KULÜBE ASLA SOKMAYIN



İhale yapmadan Florya'yı yapacak firma ile anlaştığınız iddia ediliyor. Gerçekten imzalar atıldı mı?

Böyle bir şeyin olması mümkün mü? Genel kuruldan net bir şekilde, koşulları belirlenmiş halde bir yetki almışım. Süreç devam ediyor diyorum. Dün akşam bir programa çıkmış, "Parayı aldı" diyor Süheyl kardeşim. Galatasaray'ın 500 yıldan beri devam eden, kendine ait çok önemli değerleri var. Bu değerleri unutup, kavga ve fitne kültürünü bu camiaya sokmayı deniyorlar. Ayıplıyorum, seçim kazanma derdine düşmüş insanların bu hareketlerine çok üzülüyorum. Bu iftiralarla alakalı değerlendirmeyi değerli genel kurul üyelerine bırakıyorum.









HAYALİM G.SARAY VADİSİ



"Önümüzdeki dönemde en önemli projem bir Galatasaray vadisi yaratmak. Yatıyorum, kalkıyorum bu hayalle yaşıyorum. Stadı, kamp tesisi ve spor salonlarıyla bir araya gelmiş bir Galatasaray vadisi (RAMS Park'ın yanındaki 62 dönümlük alan için) en büyük hayalim."



FLORYA PROJESİNDEN 12.9 MİLYAR TL GELİR ELDE EDECEĞİZ



Florya projesi tartışılıyor. Süheyl Batum ve ekibi "Kendimiz yaparsak daha fazla kazanırız" diyor ve sizin hasılat paylaşımı planınızın getirisinin az olacağını iddia ediyor. Projeyi bize net anlatır mısınız?

Keşke bahsettikleri rakamlar gerçek olsa, ben çok memnun olurum. Çünkü G.Saray daha fazla kazanır. Bakın, biz genel kuruldan yetkiyi alırken 2 senaryo vardı. Birincisi, kendi imkânlarımızla bu inşaatı yapmak. İkincisi ise bir müteahhit vasıtasıyla yapmak… Buna göre Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan (TSKB) bir değerlendirme raporu aldık Mayıs 2022'de. Oradaki değerlendirmede 370 milyon dolar kazanıyoruz. Bu raporun aynısını aldık, çıkan rakam 434 milyon dolar (12.9 milyar TL). İnşaat maliyetleri inanılmaz derecede artmış. İnşaatın başlaması için arsa üzerindeki 14 milyarlık ipoteğin kalkması gerekiyor. Detaylı analize girdiğimizde tablo farklı, riskler fazla.



SPEKÜLATİF!

Tümüyle spekülatif, rakamlar üzerinden oynayarak, bilmeden, soruşturmadan bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İlk gün peşkeş lafını kullandılar, sonra bu lafı demedim dedi Süheyl kardeşim. Neyse ki video kayıtları var, her şey ortada. Sonra metrekare hesabında inşaat yapılacak alanı sanki satılacak alan gibi kullanıp, rakamları büyütmeye, buradan hesaplar yapmaya çalıştılar. Bunun iş bilmezlik ya da art niyet olduğunu düşünüyorum.



UEFA BİZE YETMEZ

"Ali Sami Yen ağabeyin bize yüklediği misyon var. Galatasaray, bu misyonu gerçekleştirebileceğini tüm dünyaya gösterdi. İngiliz'i, Alman'ı yenerek 2000'de UEFA Kupası'nı aldık. Ancak bu yetmez. Başarıyı daha üst seviyeye taşıma sorumluluğumuz var. Hedefimiz, önümüzdeki dönem Avrupa'da kupa kazanmak."



İSKELET KALACAK

"Yaz transfer sezonu öncesinde birçok Avrupa kulübü oyuncularımıza oldukça ilgili. Yeterli seviyeye gelindiğinde tabii ki bazı oyuncular satılabilir. Ancak önümüzdeki sezon 25. şampiyonluğa ve 5. yıldızı takmaya gideceğiz. Bazı şeyler asla parayla ölçülmez. Onun için de takımın iskeletini değiştirmeyi düşünmüyoruz."