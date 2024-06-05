Derin G.Saray başkanları bile yıprattı

“G.Saray siyaseti içinde ilk üzülen kişi Erden Timur değil ki! Derin G.Saray olarak adlandırılan yapı, geçmişte başkanları bile yıprattı. Başkan Özbek, Erden Timur’u tekrar geri döndürmelidir.”

Erden Timur, G.Saray'ı o kadar çok seviyor ki basın toplantısı bittikten sonra bahçeye çıktığında gözyaşlarına hakim olamadı. İçini çeke çeke ağladı. Erden Timur belli ki kendisine atfedilen iftiralardan fazlası ile alınmış. Basın toplantısının yapıldığı Nef Bebeköy'ü gördüğümde ağzım açık kaldı. Boğaz'a hakim, ormanın içine saklanmış büyüleyici bir arazinin sahibi olduğunu öğrendim. Erden Bey'e komisyoncu demek, ciddi bir haksızlık. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, bir dönem Erden Timur'un varlığından o kadar rahatsız olmuştu ki; hakkında dosyalar bile hazırlattı. Hatta F.Bahçeli hukukçular, Erden Timur'un mal varlığının incelenmesi için 15 aydır çalışıyorlardı.









BRÜTÜSLER UNUTULMASIN

Erden Timur'un bir gönül adamı olduğunu net olarak gözlemledim. Eleştirilere kırılmış, iftiralara alınmış. G.Saray siyaseti içinde ilk üzülen kişi Erden Timur değil ki! Derin G.Saray olarak adlandırılan yapı, geçmişte benzer politikalarla büyük başarılara imza atmış başkanları bile yıprattı. Erden Bey hatırlayacaktır, SABAH'taki bir yazımda "G.Saray içindeki Brütüslerden" bahsetmiştim. Hatta bu kişilerin Timur ile ilgili Ali Koç'a bilgiler aktardığını vurgulamıştım. Neydi o bilgiler? "Üzerine giderseniz çabuk kırılır, duygusaldır, kaçar!" Erden Bey, kırgınlıklar açısından isim zikretmemeye özen gösterdi. Adeta önümüze bulmaca koyup medyanın çözmesini istedi. Bu davranışını da G.Saray'ı yıpratmamak adına yaptığına inanıyorum.



ÖZBEK GÖNÜL ALMALI

Ama bu davranış biçiminin, G.Saray'ın içerisinden kaynaklanması üzücü oluyor. Taraftarın ve futbolcuların hatta çalışanların bile çok sevdiği Erden Timur'u geri döndürecek tek güç, G.Saray sevgisidir. Basın toplantısında Timur'a "Başkan Dursun Özbek, 'Sana ihtiyacımız var dön' dediğinde döner misiniz?" diye sordum. "Dönerim" dedi. Yönetim, mevcut kadrodaki oyuncuların yeni sezonda enerjisinin kaybolmasını istemiyorsa Erden Timur yönetim dışında olsa bile irtibat kopartılmamalı. Yabancı ve yerli oyuncular kendisine müthiş saygı duyuyor. Okan Buruk ve ekibi de Erden Timur'u zorlu günlerde yanlarında hissetmeleri gereken bir yol arkadaşı gibi görüyor. Başkan Dursun Özbek bu hassasiyetleri gözden geçirmeli, doğru analiz yapmalı, G.Saray menfaatleri gerektiriyorsa Erden Timur tekrar geri döndürülmelidir. Çünkü G.Saray'da başkanlık sistemi vardır, o ne derse o olur. Başkanlar en güçlü affedici kişilerdir, gönül alır. Eğer ortada bir kırgınlık varsa, bu da G.Saray başkanının sevgisi ile aşılır.