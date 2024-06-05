Puan maçı değil, final maçı hiç değil... İtalyanların bu kadar sert oynamasına çok şaşırdım. Kaybettikleri her top sonrası ya da rakibi engelleme durumunda yapılan kasıtlı "İtalyan usulü fauller" bize pahalıya patladı. Ozan Kabak sahadan sedyeyle çıktı. Başta Barış Alper olmak üzere çok oyuncumuz sert darbeler aldı. İtalyan hocamız Montella'nın İtalya'nın sertliğine tepki koymaması da beni şaşırttı.

Montella'nın kadro konusunda hâlâ arayış içinde olması, "Diğer oyuncuları da göreyim" anlayışı yüzünden uyumlu bir Milli Takım izleyemedik. Sahadaki 11 birbiriyle oynama alışkanlığı olan oyuncu grubu anlayışını maalesef gösteremedi. Dağınıktılar. Doğaçlama bir anlayış vardı. Milliler, takım oyunundan çok bireysel becerilerini ön plana çıkardı. Kanatları Kenan ve Oğuz ile yeterince etkili kullanamadık ve hücumda etkisiz kaldık. Avusturya maçında savunmada oynayan Kaan Ayhan'ı bu kez orta alanda gördük. Kaan için doğru bir yer çünkü iyi oynadı. İtalya'ya karşı üstünlük kuramadık ve saman alevi gibi ataklarla yetindik. Son Avrupa Şampiyonu görüntüsünden çok uzak olan İtalya'nın baskın olduğu anlarda iyi savunma yapmaya özen gösterdik. Millilerin rakip sahada çoğaldığı anlarda özellikle duran toplarda İtalya kalesini gol için sıkıştırdkı .

Savunma için çok önemli iki oyuncumuz Çağlar'dan sonra Ozan Kabak'ı da sakatlığa kurban verdik. Montella savunma kurgusunu acilen oluşturmalı. Çünkü turnuva için savunmanın göbeğine Abdülkerim-Merih-Samet üçlüsü yeterli olmaz. Ayrıca Montella, son hazırlık maçında Milli Takım'ı sahaya ideal oyun planıyla ve ideal isimlerle sürmeli.