Nefes kesen bir final izledik. İspanya, futbol olarak çok üstündü. İngiliz futbolcular da güçleri yettiğince mücadele etti. Futbolseverler, "İspanya kazansın" diyordu. İngilizler ise "Futbol evine dönecek" iddiasındaydı. EURO 2024'te taraflı tarafsız herkesin favorisi, finale gelinceye kadar tüm maçlarını kazanan, oynadığı futbolla gönüllerde taht kuran İspanyol futbolcular haklı bir şampiyonluk kazandı. İspanya, "Hiperaktif" görüntüsüyle uzun süre İngiltere'yi sahasına hapsetti ve hızlı hücum ataklarıyla etkili pozisyonlar buldu. İngilizler bir ara dağıldı çünkü ikinci topları hiç kazanamadılar. İspanyollar turnuva boyunca futbolun modern yüzünü sahaya yansıttılar. Ayağa çabuk oynadılar, dikine paslarla rakip alana çabuk geçtiler, hücuma hızlı çıktılar ve rakip kale önünde "Ezber pas" yaptılar. Kanatlardan düzenledikleri ataklarda gelişigüzel ortalar yapmadılar. Attıkları iki gol de hazırlanış olarak mükemmeldi.

Adını, "Kaybedenler Kulübü"ne yazdıran İngiliz teknik adam Southgate, yaptığı hamlelerle oyuna 73'te ortak oldu ama İngiliz Milli Takımı oyunu güzelleştiren, çabuk düşünüp çabuk pas yapan İspanya'ya karşı maçın bütününde oyuna hiç hakim olamadı. De la Fuente de yaptığı hamlelerle İspanya'nın kazanmasına katkı sağladı. İspanyolların elinde genç, yetenekli, teknik kapasitesi, akıl gücü yüksek oyuncular var. Turnuvada 7'de 7 yapan ve 4 kez Avrupa şampiyonu olan İspanyollar tarihe geçerken, herkesin alkışladığı haklı bir şampiyonluğa imza attılar.