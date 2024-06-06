Cumhurbaşkanım seneye 5. yıldız ile geleceğiz

Külliye’de gerçekleşen kabulde Erdoğan, sarı-kırmızılıları kutladı. Sıcak sohbette kulüp başkanı Özbek, gelecek sezon yine şampiyon olup formalarına yeni bir yıldızı ekleyerek kendisini ziyaret edeceklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şampiyon Galatasaray Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da bulunduğu ziyarette Başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Mehmet Cibara, Niyazi Yelkencioğlu, yönetici Ali Yüce, genel sekreter Eray Yazgan, İbrahim Hatipoğlu ile teknik direktör Okan Buruk ve sporcular yer aldı.







Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kazanılan 5 kupa ile Külliye'ye çıkarma yaptı. Kadın ve erkeklerde futbolda alınan lig kupaları ile Süper Kupa, ayrıca su topunda Türkiye ve Avrupa'da kaldırılan kupalar Başkan Erdoğan'a götürüldü.







OKAN BURUK'U TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Kulübü'nü kazanılan kupalar için kutladı. Teknik direktör Okan Buruk'u da özel olarak tebrik eden Erdoğan, başarılarının devamını diledi. Oldukça sıcak devam eden sohbet esnasında Başkan Dursun Özbek, "Cumhurbaşkanım, seneye inşallah size 5. yıldızı getireceğiz. En büyük hedeflerimizden biri bu. Ayrıca Avrupa'da da başarılı olup ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.







SPORCULARA ÖZEL İLGİ

Ziyarette su topu takımından Engin Ege Çolak ve Osman Selim Gülenç; kadın futbol takımından Ecem Esen ve Handan Kurga; futbol altyapısından Ali Yeşilyurt ve Baran Demiroğlu, A takımdan Eyüp Aydın yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla tek tek sohbet ederek yakından ilgilendi.