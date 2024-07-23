Kara kedi olma gardi!

Doue’nin gelmemesindeki sebep olarak menajer Gardi’nin adı geçiyor. Gardi’nin kara kedi gibi davranıp her transferi kendisinin yapmak istemesini doğru bulmuyorum. Taraflar ortak noktada buluşmalı

G.Saray Başkanı Dursun Özbek'e sosyal medyada ağıza alınmayacak şekilde hakaret edenler, aslan postuna bürünmüş ve birileri tarafından organize edilen hesaplar... Bir bardak suda fırtına yaratmanın anlamı yok. Sağ bek ve orta saha transferi yapılmadığı için yüklenenlerin amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek! Yönetimin, hakaret içeren hesaplar için hukuksal yöne başvuracağını duydum. Hatırlatayım; Mertens ile Torreira 8 Ağustos 2022'de, Rashica, İcardi gibi oyuncular 8 Eylül 2022'de geldi. 2 yıldır G.Saray şampiyon oluyor, olamayan rakipleri her yıl müthiş paralar harcayarak yeniden takım kurup teknik adam getiriyor.









ŞAMPİYON KADRO DURUYOR

Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, 3-20 Ağustos 2023'te, Ndombele ile Davinson 4 Eylül 2023'te imza attılar. G.Saray, Süper Lig'i 102 puanlı rekorla şampiyon tamamladı. Şu anda Okan Buruk'un elinde şampiyon olmuş kadro tamamen duruyor. Sağ bek ve orta saha transferi için "Nasıl alamazlar?" diye başkana hakaret etmek çağ dışı bir davranıştır, bunu yapanların da G.Saraylı olmadığını düşünüyorum. Doue'nin gelmemesindeki sebep olarak menajer Gardi'nin adı geçiyor. Oysa Gardi'nin G.Saray'da çok oyuncusu var ve yönetimle de ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Gardi'nin kara kedi gibi davranıp her transferi kendisinin yapmak istemesini doğru bulmuyorum. Yönetim yine de Gardi ile bir araya gelip ortak noktada buluşmalı.



