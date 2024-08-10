Galatasaray'ın dün geceki geri dönüşü, taraftarlara, camiaya, Okan hocaya ciddi moral olacaktır. Çünkü Süper Kupa'da yaşanan hezimetin oyuncular üzerindeki olumsuzluklarını uzun süre gözlemledik. Maça konsantre olamadıkları gibi takım oyunundan uzaklaşıp bireysel becerileriyle ön plana çıkmaya çalıştılar. Sahada zihinsel motivasyon olarak üst düzeydeki tek isim Torreira'ydı. Rakipten top çaldı rakibin atağını engelledi, kilit pas attı yeri geldi gol aradı, kanatlara inip orta yaptı. Ayrıca galibiyet golünün de asistini yaptı. Sezona galibiyetle başlamak moral açısından çok değerlidir. Okan hoca da kendini toparlamalı. Oyuncu seçimlerinde 'O alınmasın, bu darılmasın' zihniyetinden kurtulmadılar. Kadroyu oluştururken geçmiş yıllardaki gibi adalet duygusundan uzaklaşmamalıdır. Oyuncu değişikliklerinde geç kalmamalı, kötü oynayan oyuncularda ısrar etmemeli ve tavizden uzaklaşmalıdır. Örneğin; Kerem Demirbay ilk yarı bitmeden oyundan çıkmalıydı. Batshuayi, Kerem ve hamleler doğru zamanda yapıldı. Batshuayi'nin bu sezon ekstra bir golcü olacağını gördük. Bu arada Galatasaray yönetimi, oyuncuları ve teknik heyeti dışarıdan gelen yıpratmalara karşı korumalı, dik durmalı, hatta gereken cevabı da vermelidir. Sessiz kaldıkça bu algılar daha güçlenir ve G.Saray'a zarar verir.