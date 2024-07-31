Fenerbahçe deplasmanda yendiği Lugano'ya İstanbul'da fark atar diyorduk. Çünkü Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi, İsviçreli rakibine oranla çok çok önde. Evdeki hesap Kadıköy'e uymadı, yenen erken gol sonrası Fenerbahçe fabrika ayarlarından çıktı. Çok koşan Luganolu oyuncular, İngiliz hakemin de sertliğe izin vermesi sonrası temaslı oyun anlayışıyla ciddi fauller yaptı. Kalite her zaman kazanır. Mourinho'nun yaptığı akıllı hamleler, Fenerbahçe'nin galibiyetini sağladı. Fred'in sakatlığı sonrası oyuna giren İsmail enerjisiyle Fenerbahçe'nin mücadele gücünü yükselttiği gibi arkadaşlarının da enerjisini yukarı çekti. Vasat bile oynayamayan Krunic'in çıkıp Mert Hakan'ın girmesi ve önde yaptığı baskılar, rakip savunmanın dengesini bozdu. Dzeko'nun kafayla attığı golde Mert Hakan'ın yaptığı orta adrese teslimdi. Tadic önde top tutarak Fenerbahçe'nin hücumda çoğalmasını sağladı. Tadic'in sağda oynaması ve Ferdi'nin rakip kaleye yakın yerde görev yapması, Mourinho'nun başarılı hamleleri olduğu kadar yapacağı sürpriz pozisyon değişikliklerinin de habercisidir. İsmail ve Mert Hakan hamleleriyle toparlanan Fenerbahçe, Dzeko'nun beraberlik golünden sonra fabrika ayarlarına dönüp oyunu kontrolüne aldı. Portekizli hoca oyuncularını tempolarına ve antrenman sayılarına göre kullanıyor, kimin ne kadar süre alabilecek fizik güç yapısını biliyor. Ferdi-İrfan Can Kahveci değişikliği önemli bir ayrıntıdır. Fenerbahçe iki maçı da geriden gelip kazandı. Bir takımın kazanma duygusunu güçlendirmek için bu galibiyetler öz güven adına önemlidir. Şimdi rakip Lille ve Mourinho daha hazır bir kadroya sahip olacaktır.