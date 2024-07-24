Dzeko'nun çalışkanlığı, takipçiliği ve golcülüğü, Szymanski'nin bıkmadan usanmadan Lugano savunmasına yaptığı ön alan baskısı, Oosterwolde-Osayi ikilisinin etkili kanat bindirmeleri, Tadic'in teknik kalitesi ve oyun zekası ile birleşince F.Bahçe kazanmakta zorlanmadı. Lugano için İstanbul'a gelmek artık sadece turistik seyahat olur. Hiperaktif görüntü çizmesine rağmen İsviçre takımının kadro kalitesi F.Bahçe'nin oyun gücüne, yetenekli ayaklarına kafa tutacak kapasitede asla değil.

El Wafi'nin attığı erken gol sonrası Lugano'nun ilk 25 dakikada topa daha çok sahip olması tedirginlik yarattı ve F.Bahçeli oyuncular bu sürede suni zemine uyum sağlamakta zorlandı. Suni zeminin maç öncesi ıslatılması başta Fred olmak üzere bazı Fenerbahçeli oyuncuların zemin yüzünden kaymasına ve fazlasıyla top kaybı yapmasına neden oldu. 30. dakikadan sonra Fred'in etkili şutu, Szymanski'nin direkten dönen vuruşu Fenerbahçe'nin oyuna hakim olacağının işaretiydi.

Gecenin yıldızı, etkili paslarıyla ve oyun zekasıyla ışıl ışıl parlayan Tadic oldu. Geçen sezon bir maç bile sağ kanatta görev yapmayan Tadic'i hocası Mourinho'nun sağa çekmesi F.Bahçe'ye hücum zenginliği, goller ve galibiyet getirdi. Aldığı akıl dolu penaltının yanı sıra Tadic'in, kaptan Dzeko'ya attırdığı gol kalite kokuyordu. Mourinho'nun, rakibin üçlü savunmaya geçtikten sonra yaptığı oyuncu ve taktik hamleler göz alıcıydı.

Görünen o ki Mourinho'nun yarattığı rekabet ortamı, oyuncuların performanslarını ön plana çıkaracak. Portekizli hocanın goller sonrası yaptığı sevinç gösterisi, Kadıköy'de taraftarı coşturacaktır.