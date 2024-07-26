Ruzomberok önünde Trabzonspor'u Uğurcan sırtladı. İnanılmaz kurtarışlara imza atarken Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ortaya koyduğu performansı sergiledi. Uğurcan'ın alkış gerektiren oyunu yeni sezon için Abdullah Hoca'nın kale için elini rahatlatacaktır. Ruzomberok önünde amaç Trabzon'a turu kolaylaştıracak bir skorla dönmekti. Visca'nın hazırladığı pozisyonda Trezeguet'nin attığı gol Trabzonspor'un turu avuçlarının içine almasını sağladı. Kazanırken hataları da görmek gerekir. Trabzonspor Slovak rakibine ciddi gol fırsatları verdi. Savunmada pozisyon hataları yaptı. Visca, Trezeguet ve kaleci Uğurcan zihinsel ve fiziksel olarak yeni sezona hazır olduklarını oynadıkları oyunla gösterdiler. Cihan Çanak'ın golü alkışlanacak güzellikteydi.

Ozan çalışkanlığıyla ön plana çıkarken Lundstram, Dragus vasat kaldı. Bardhi duran topları kullanmaktan başka iş yapmadı. Trabzonlu oyuncular birbirleriyle oynama alışkanlığını kazanamamış takım görüntüsündeydi. Ruzomberok daha iyi pas yaptı ve hücuma etkili çıktı.

Abdullah Hoca oyun anlayışına değer veren bir isim. Bu Trabzonspor'un Onuachu'ya ihtiyacı var. Neden mi? Geçmişte, Sorloth ve Cornelius gövdeli, güçlü, fizikli golcülerdi Trabzonspor'a da büyük katkı verdiler. Dragus tam bir santrfor değil. 2.01 boyundaki Onuachu uzun boyu, gücü ile gol yollarında verimli olur ve Trabzon'u şampiyonluk yarışının içinde tutar, Nwakaeme'nin yapacağı nokta ortalarda da goller atar.