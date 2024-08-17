G.Saray Konya'da, Hatay maçına oranla çok daha etkili oynadı. Topun, oyunun üstünlüğü G.Saray'daydı. İki kanada iki hızlı adam, Kerem ile Barış'ı yerleştirmek, G.Saray'ın rakip kaleye çabuk gitmesini sağladı. Atılan iki golde de Kerem Aktürkoğlu ve Barış'ın payı vardı. İlk golde, İcardi'nin ustalığı ön plana çıktı, arka direğe lokum gibi pas attı ve Kerem de bu lokum pası yedi. Sahanın çalışkanı Barış, ikinci golde takipçiliği sonucu pozisyona girdi, köşeye düzgün vurdu. Okan hocanın bu doğruları G.Saray'a galibiyeti getirdi ancak oynanan oyun, Young Boys maçlarına yeter mi? Okan hoca, iki yıl şampiyonluktan sonra kararlarında daha güçlü olmalı! Örneğin; 1-Kaan Ayhan'dan sağ bek yaratmayı artık hata olarak görüyorum. Çünkü Kaan çabuk oyuncu değil, geriye dönemiyor. G.Saray'ın yediği golde önce Kerem'in hatası vardı ama Kaan da yerini kaybetmişti. Konyaspor tüm ataklarını Kaan'ın bölgesinden yapmaya özen gösterdi. Jelert artık ilk 11'de olmalı. Çünkü Danimarkalı oyuncunun çabukluğu kanatları da rahatlatır. 2-Sara pahalı bir transfer. Top tekniği, sahanın her yerine ayak basması, tek pas oynaması göze hoş geliyor. Okan Hoca, takımın Sara'yı kabullenmesini sağlamalı ve oyuncunun daha etkili hale gelmesine destek olmalı. Ayrıca kornerleri Sara kullanmalı. 3-G.Saray orta sahaya bir oyuncu daha almalı. Kerem Demirbay, asla alternatif olamaz çünkü çok pas hatası yapıyor, gereksiz faullere imza atıyor. 4-Abdülkerim, Hatay ve Beşiktaş maçlarına göre daha iyiydi. Ama basit ve risksiz oynadığında çok daha verimli olur.