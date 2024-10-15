Erken golle geriye düştük, yılmadık. İrfan Can'ın harika golüyle skoru dengeledik. Hakan'ın çift ayak vuruşu nedeniyle penaltımız doğru bir kararla iptal oldu ama dağılmadık. İkinci penaltıyı Hakan gole çevirdi. Tam "Kazandık" derken hatalı gol yedik. İnancımızdan vazgeçmedik, çünkü maçın başından itibaren Milliler kazanmayı hak eden bir oyun oynuyorlardı. Kerem'in inatçılığıyla kazandığımız topu, Arda ile gole çevirdik. Finali yine Kerem'in muhteşem golüyle yaptık. İzlanda'ya futbol dersi verdik. Üst üste geri dönüşlere imza attık ve dev bir zafer kazandık. Kazanamama büyüsünü nihayet bozduk, Reykjavik kâbusunu bitirdik. Tüm oyuncuların yüreğine, ayağına, mücadelesine ve inancına sağlık. Hepsini alkışlıyorum.

Soğuk havada, ayakta durmayı zorlayan kaygan zeminde yediğimiz erken gol Milliler'i olumsuz etkilemedi. Oyunun hakimi bizdik. Yine önde baskı yaptık, ikili mücadeleleri kazandık, topa hükmettik, rakip kaleye çok adamla baskı kurduk, İzlanda'yı 11 kişi sahasına hapsettik. A Ligi'ne yakıştığımızı oynadığımız şahsiyetli, kaliteli ve akıllı futbolumuzla kanıtladık. Mücadele olarak mücadelenin temsilcileri sayılan İzlanda'yı fizik güç olarak alt ettik, hatta top bile göstermedik. Kenan Yıldız, Kerem, Arda, İrfan Can, Kaptan Hakan, Orkun yorulmak bilmediler. Hele Kenan 3 kişilik oynadı, İzlanda'nın sağını resmen dağıttı. Montella'nın elinde altın bir jenerasyon var. EURO 2024'te önümüzü kestiler. Bu oyuncular Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor. Çünkü yenilgiyi kabul etmeyen, vazgeçmeyen ve kazanmayı alışkanlık haline getiren oyuncu grubuna sahibiz.