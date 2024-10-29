G.Saray'ın çift forvetle derbiyi kazanması, futbol ukalalarına ders oldu! Çok bilmişler, "Okan Buruk, İcardi-Osimhen ikilisini sahaya sürerse perişan olur. Beşiktaş rahat kazanır" dediler. Futbolda iyi oyuncuların varsa cesur olacaksın. Geçmişte Tanju-Kovacevic, Nonda-Ümit Karan, Elmander-Baros, Burak-Drogba ikili forvet olarak görev yapmadılar mı? G.Saray'ın genetiğinde kaliteli forvetlerle oynamak hep var. Ne oldu? İcardi faulü kazandı, Osimhen kafa ile attı. G.Saray'ın geliştirdiği ataklarda bu ikilinin imzası vardı. Buruk, asıl riski sol bek oynatarak aldı. Barış, mücadeleci oyuncu ama sol bek oynamayı bilmiyor, pozisyon alamıyor, yerini kaybediyor. Rakibi geçme konusunda gereksiz inat yapıyor ve faullere neden oluyor. Beşiktaş'ın etkili olduğu anlar hep Barış'ın bölgesinden gerçekleşti. Osimhen-İcardi önde baskı yaptı, Sara mükemmel oynadı. Sanchez ve Osimhen'in kafa gollerine milimetrik ortalarını yaptı. Abdülkerim riske girmedi, Sanchez kendine güveniyordu ancak Rafa'ya ilk yarıda yaptığı hareket sarı kart olmalıydı. Bu arada ilk yarıda Uduokhai'nin İcardi'ye zamanlama hatası ile yaptığı darbe penaltıydı. Muslera tecrübesi ile defans arkasına atılan toplara bir libero gibi müdahale etti. Yunus kanattan toplarla Beşiktaş kalesini tehdit etti, Sallai sadece işin savunma yönünde kaldı. Torreira ikili forvet oynamanın orta sahaya bıraktığı baskıyı çok koşarak, iyi mücadele ederek engelledi. Buruk hastaneden çıkıp geldi, ikili forvetten vazgeçmedi. Oyunu kenardan oyuncuları ile beraber yaşadı. Derbiyi kazanarak ligin tek yenilgisiz hocası oldu.