Şu anda Napoli'nin başındaki Antonio Conte, Juventus'ta hocayken Mancini'nin yönettiği G.Saray'a elenmişti. O gün Conte şöyle dedi: "Drogba'nın asist yaptığı, Sneijder'in gol attığı bir takım, büyük bir takımdır!" Tottenham'a karşı İcardi'nin top çalıp, Mertens'in asist yapıp, Osimhen'in gol attığı G.Saray, Conte'nin dediği gibi büyük bir takım olduğunu kanıtladı. İşte bu G.Saray'ın gerçek yapısı! Çünkü G.Saray'ın genetiğinde Avrupalı takımları yenmek var. Avrupa'da başarılı olmak var. 65 dakika G.Saray, İngiltere'nin en formda takımı Tottenham'a resmen futbol eziyeti yaptı. UEFA'nın şampiyonluk adayları arasında ilk sırada gösterdiği, Mourinho'nun final oynar dediği Tottenham'ı G.Saray dağıttı. Eğer iki gole imza atan Osimhen ile İcardi, yakaladıkları fırsatları kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında gol yapsalardı G.Saray, tarihinin en farklı Avrupa galibiyetini alırdı. 65 dakika topa hakim olan, sahayı Tottenham'a dar eden, kanatlardan etkili ataklar yapan G.Saraylı oyunculardı. Tottenham 10 kişi kaldıktan sonra G.Saray'ın oyunu bozuldu, panik ve telaş başladı. Davinson Sanchez'in, Torreira'nın, Sara'nın, Kaan Ayhan'ın müthiş oyunları G.Saray'ı ayakta tutarken 3 puanı da getirdi. Pozisyonları durdursak ve ne oldu diye sorsak, tüm sporseverler hatta İngilizler bile gol cevabı verir. Üçlü savunma ile G.Saraylı oyuncular bu oyunu lige taşırlarsa galibiyet serileri devam eder.