Okan Buruk eğer G.Saray'ı 3'lü defans ile oynatacaksa üçlünün göbeğinde mutlaka Davinson oynamalıdır. AZ Alkmaar önünde iki farklı G.Saray izledik. İlk yarı üretemeyen, çok pas hatası yapan, rakibe orta alanda geniş alan bırakan ve kalesinde tehlikeler yaşayan bir G.Saray vardı. Neden? 3'lü savunmanın sağında Sanchez, göbeğinde Nelsson oynadı. G.Saray ritim yakalayamadı. Bir de buna Batshuayi'nin top tutaması ve isabetli pas kullanamaması eklenince AZ Alkmaar oyuna hakim oldu. Özellikle Hollanda ekibinin hızlı atakları yanlış kurulan 3'lü savunmanın dağılmasına yol açtı. Yenilen gol de Nelsson'un hamle yapmakta ağır kalması yüzünden oldu. Osimhen'in istekli hali, çalışkanlığı ve attığı gol ilk yarı için kötü oyuna moral getirdi. 2. yarı Sanchez 3'lünün göbeğine geldi, Nelson çıkıp Metehan girdi ve sağ savunmaya yerleşti. Bu hamle G.Saray'ın asık yüzünü güleç hale getirdi. Sanchez'in geriden oyunu yönetmesi Sara'yı da Mertens'i de Yunus'u da toparladı. G.Saray oyunun kontrolünü eline geçirdiği gibi AZ Alkmaar kalesinde pozisyonlar ürettti. İlk yarı Muslera art arda gelişen iki pozisyonda net gollük şutları önledi. Buruk, Nelson-Metehan değişikliğini ilk yarı bitmeden yapmalıydı. Kritik anlarda Alkmaar ataklarını önleyen Metehan artık G.Saray'da daha fazla süre almalıdır. Bu arada Mertens'in liderliğinin yanısıra çalışkanlığını, rakibini kovalamasını ve önde baskı yapmasını alkışlıyorum. İkinci yarı çok baskın oynayan Galatasaray kazanamadı ama yoluna yenilgisiz devam ediyor.