Bu kadro Montella’nın değil!

Beşiktaş’ta ilk tercih olmayan Emirhan’ın orta sahası bal yapmayan Trabzon’dan Okay’ın ve sakatlığı bulunan Eren’in oynatılması hatadır. Bu aklı kim verdi!

A Milli Takım'ın başına geçtiğinden beri Montella'nın kadro tercihlerinde ilk kez hata yaptığını Karadağ maçında gördüm. Bu zamana kadar oyuncu seçimlerinde adaletli davranan, mantıklı hareket eden İtalyan hoca, Karadağ 11'ini oluştururken çevresindeki kişilerin etkisinde kalmış. Bu kadro Montella'nın özgürce belirlediği kadro değil!. Türkiye Ligi'ni yakından takip eden tecrübeli çalıştırıcının, Beşiktaş'ta ilk tercih olmayan tecrübesiz Emirhan'ı sol stoperde oynatması, orta sahası bal yapmayan Trabzonspor'da futbolu eleştirilen Okay'ı tercih etmesi ve sakatlığı bulunan Eren Elmalı'ya sol bekte görev vermesi tam bir akıl tutulmasıdır.







Montella'nın yaptığı değişikliklere bakalım: Eren Elmalı çıkıyor, Mert Müldür giriyor. Okay'ın yerine İsmail Yüksek görev alıyor, Emirhan çıkıyor, EURO 2024'te başarılı olan Samet oyuna alınıyor. Eğer Montella, çevresinin etkisinde kalmasaydı maça İsmail, Mert ve Samet üçlüsünün yer aldığı 11 ile çıkardı. Ayrıca kim akıl verdi bilem-i yorum ama maçtan bir gün önce Karadağ zemininde A Milli Takım'ın antrenman yapmaması hataydı. O antrenman olsaydı oyuncular zemini yakından tanıyacak, ayakkabı seçimlerini de zemine göre yapacaklardı. Çünkü çoğu yanlış ayakkabı tercihleri yüzünden sahada sürekli kaydılar. Bir örnek vereyim; Milliler, 2004 Avrupa Şampiyonası öncesi Letonya deplasmanında 1-0 kaybetmişti. Çünkü futbolcular zemine uyum sağlayacak ayakkabılarla gitmemiş, kaymayı engelleyecek kramponlar son dakikada gelmişti. Oysa maçtan bir gün önce sahada antrenman yapılsaydı, zemine göre önlem alınırdı.







Erzurum'da kışlar sert geçer, zeminin buz tuttuğu dönemlerde Erzurumsporlu futbolcular, sahada kaymamak için, 'şemsiye krampon' adını verdikleri kramponlarla oynuyorlar ve rakibe üstünlük sağladıkları gibi mücadelelerde ayakta kalıyorlardı. Bütün bu olumsuzlukların temelinde Kayseri'de kaçan galibiyetin yarattığı şaşkınlık vardı. Montella kadro yaparken etki altında kaldı, önce yanlış yaptı, Milli Takım geriye düştü. Doğruyu yaptığında ise iş işten geçmişti. Oyuncular da keşke 'Sahada idman yapalım' gibi bir teklifte bulunsalar ve kötü zemine karşı nasıl önlem alacaklarının stratejisini hazırlasalardı. Montella'nın itiraf ettiği gibi, teknik kapasitesi yüksek oyuncular yerine, gücüyle mücadele eden oyuncuları tercih etmesi takımın daha dayanıklı, daha mücadeleci olmasını sağlardı. Ayrıca Milli Takım'ın eksik olduğunu kabul etmeyenlere bu yenilgi herhalde ders olmuştur. Hakan, İrfan Can, Ferdi, Abdülkerim gibi kadro istikrarını oluşturan ve Milli Takım'ın oyununa doğrudan etki eden isimlerin yokluğu, güçlü oynamamızı etkiledi.



EN DEĞERLİ 17. TAKIMIZ

Ay-Yıldızlı ekibimiz, en değerli milli takımlar listesinde 332 milyon Euro'luk değeriyle 17. sırada bulunuyor. Listenin zirvesinde 1 milyar Euro'luk Fransa var. Horozlar'ı İngiltere 996, Brezilya 894, Portekiz ise 792 milyon Euro ile takip ediyor.