Galatasaray'da herkes Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağını merak ediyor. Bonservisi alınacak mı?

Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak için büyük bir planlama yapıyor. Sadece sponsorlar bu işin içinde olmayacak. Ayrıca Napoli ile yapılacak anlaşma için Galatasaray'dan bir oyuncu satışı da gerçekleşebilir. Yurt dışı kaynaklı çalışmalarda büyük bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu paranın büyük bölümü, Osimhen için kullanılacak. Galatasaray'ın transferde istekli olmasının ana nedenlerinden biri Nijeryalı futbolcunun takıma çok çabuk uyum sağlaması, maçlarda 40 yıllık Galalatasaraylı gibi oynaması etkili. Taraftar da İcardi gibi Osimhen'in de takıma kazandırılmasını istiyor. Osimhen ise "G.Saray'da mutluyum, transferim gerçekleşirse daha da mutlu olurum çünkü bütün takım ve taraftarlar bana karşı çok büyük sevgi gösteriyor" sözleriyle bunu göstermiş durumda.











AZİZ YILDIRIM BİLE 'KOÇ SPOR' DEMİŞTİ



Işın Çelebi, Galatasaray Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı. Sizin yorumunuz nedir?

Işın Çelebi, divanda çok özel açıklamalar yaptı; Fenerbahçe ve Beşiktaş'a baktığınız zaman her yerinden Koç Holding'in sponsorluğu fışkırıyor, Galatasaray'da Koç Holding'le ilgili hiç reklam yok. Bu ülkede Koç Holding'in mamullerinden sadece Fenerbahçe ve Beşiktaşlı aileler mi faydalanıyor. Galatasaraylı aileler de Koç ürünlerinden kullanıyor. Eski bakan Işın Çelebi'nin söylemlerinde ciddi bir serzeniş vardı. Oysa ben böyle bir açıklamayı Galatasaray yönetiminden beklerdim. Galatasaray'ın şu anki mevcut localarında kullanılan televizyonların hepsi Koç Holding markalı. Koç ailesinin Galatasaray'a reklam vermemesinin altındaki gerçekleri Işın Bey dile getirmeye çalıştı. Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'a sponsor olarak yatırım yapmak, rekabet adına adaletsizlik ve haksızlık olur. Hatta Başkan Ali Koç işi o kadar abarttı ki verdiği sponsorluklar konusunda eski başkan Aziz Yıldırım, F.Bahçe'nin Koç Spor olduğu yorumu yapmıştı.



FRANKFURT'TAN SANTOS İSMİ GÜNDEME GELDİ



Muslera'nın yerine kaleci bakılıyor mu? Galatasaray'ın bir listesi var mı?

Teknik direktör Okan Buruk, bir basın toplantısında sezon sonu Muslera'nın gideceği konusunda bilgi verdi. Çocukları okula gittiği için Uruguaylı kalecinin ailesi, ülkenin başkenti Montevideo'da yaşıyor. Hatta milli maç arasında Muslera, ailesinin yanına uçtu. Galatasaray'da büyük başarılara imza atan, şampiyonluklar yaşayan, kupalar kaldıran Uruguaylı eldiven, kulüp tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Galatasaray yönetimi, yeni kaleci konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. Bir ara E.Frankfurt'un 21 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Kaua Santos ile ilgilendiklerini duydum. Bence yönetim Muslera'dan sonra Galatasaray'ın kalesine transfer edeceği isim konusunda Uruguaylı yıldızdan destek almalı. Çünkü Muslera'nın özellikle Güney Amerika kökenli kalecileri yakından tanıdığı söyleniyor. Kendisi gibi G.Saray'a uzun yıllar hizmet edecek bir kalecinin ismini yönetime vermeli.









SORUNU YABANCIYLA ÇÖZMEK KOLAY DEĞİL!



Beşiktaş ve Fenerbahçe yabancı hakem istiyor. Galatasaray'da istemeli mi?

Oscar Wilde şöyle der; 'İnsanın kendiyle yüzleşmeye yüzü yoksa, başkalarının hatalarıyla oynar durur…' Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yabancı hakem istemesi, bu söylemle örtüşüyor. İki kulüp, hakemlerin eğitilmesini istemiyor, kolaycılığı seçip, ısrarla yabancı hakem istiyor. Ülke olarak FIFA ve UEFA'ya bağlıyız. Avrupa'da maç yöneten FIFA kokartlı hakemlerimiz var. Sorunu yabancı hakemle çözmek kolay değil. O zaman FIFA ve UEFA bize ne gözle bakar. Galatasaray, yabancı hakem ister mi bilemem ama bütün kulüpler "Yabancı hakem istiyoruz" şeklinde deklarasyon yayınlarsa bunu TFF gözden geçirebilir. Ama tüm maçlara yabancı hakem atamak, FIFA ve UEFA'da da ciddi bir güvensizlik yaratır. Kaliteli yabancı eğitmenler getirelim, kaliteli yerli eğitmenlerle ortak çalışmalarını sağlayalım, hakemlerimizi de tespit ederken güçlü bir karakter analizi yapalım.