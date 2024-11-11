Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yıl dönümünde saygıyla, özlemle ve minnetle anıyorum. G.Saray taraftarının 10 Kasım için hazırladığı koreografi muhteşem ve duygu yüklüydü. Emeği geçenleri kutluyorum. G.Saray, Tottenham zaferinden sonra Karadeniz'in hırçın takımı Samsunspor'u yendi ama bir hayli de zorlandı. Sahanın en iyisi Davinson Sanchez ve iki gol atan Osimhen oldu. Davinson Sanchez'i efsane oyuncu Popescu'ya benzetiyorum. Kolombiyalı yıldız, oyunu maç boyu mükemmel kurdu, kademelere akıllıca girdi, G.Saray'ın yaptığı hücumların başlangıcına pasları ile imza attı. Okan hocanın Jakobs'un sakatlığı sonrası Nelsson'u alıp Davinson'u sağ tarafa itmesi bence doğru değildi. Çünkü Nelsson kafa olarak hazır değil. Fazla yedek kalmak onu etkilemiş. Özellikle Soner'e yaptığı penaltı acemilik bile değil. Sırtı dönük oyuncuyu neden itersin? Bu penaltı Samsunspor'u moral olarak yükseltti, G.Saraylı oyuncuları da gol yememe adına baskıya aldı. İyi ki Osimhen var. İcardi'nin yokluğunda G.Saray kalan maçları sadece Batshuayi ile götürmekte zorlanırdı. Osimhen'in varlığı takıma pozitif enerji veriyor, Nijeryalı yıldız egosuz bir karaktere sahip. Çok koşup çok mücadele ediyor, yardıma gidiyor. İki golü, kalitesinin ve takipçiliğinin eseri. Okan Buruk'u ligde ve Avrupa'da yenilgisiz gittiği için kutluyorum. Kendisine bir önerim var; Nelsson ile üçlü savunma oynanmaz.