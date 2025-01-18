Okan Buruk ve G.Saray taraftarları, 'Gabriel Sara çabuk dön' diye dua ediyorlardır. Sara'nın yokluğu G.Saray'ın ritmini, oyunu düzenini, taktiğini, oyun aklını ve hücum zenginliğini altüst etti. Özellikle ilk yarıda Berkan bu görevi yapamadı, G.Saray hücumda etkili olamadı. Aklı başında oynayan Sanchez, Torreira, Yunus ve Osimhen vardı. G.Saray'ın yediği gol amatörceydi. Defans organizasyonu son derece kötüydü. İkinci yarı Okan Hoca, sürpriz bir değişiklikle Abdülkerim'i çıkardı ve Berkan'ı defansa çekti. Sağ bekte de Kaan'ın yerine Sallai'yi monte etti. Bu hamle G.Saray'ı olumlu tetikledi. Osimhen'in çalışkanlığı, Yunus'un ve Mertens'in coşkusu, G.Saray'ın etkili ataklar yapmasını sağladı. Mertens'in kazandırdığı penaltıyı Osimhen gole çevirdi ancak sonrasında G.Saray hücum hattı tam bir gol kaçırma yarışına girdi. Son haftaların başarılı ismi Barış Alper inanılmaz golleri harcadı. Eğer Barış, son pozisyonda pas vermek yerine vurmayı tercih etseydi golü atardı. O kadar çok kaçırdı ki o vuruşu yapacak cesareti gösteremedi. Şu gerçek; Hatay deplasmanları Okan Buruk ve G.Saray üzerinde çok büyük baskı yaratıyor. Bu baskıya Mersin'de bir kez daha tanık olduk. G.Saraylı oyuncular kazanmak için çok çabaladı fakat hücumlarda kontrolsüz hareket ettiler. G.Saray, hesapta yokken puan kaybı yaşadı. Bu maç bir kez daha gösterdi ki G.Saray'ın John Arias gibi bir açığa, Sara benzeri bir orta sahaya, Kaan'ın yerine iyi bir sağ beke acilen ihtiyacı var. Hakem Cihan Aydın ve VAR da ilk yarıda G.Saray'ın net penaltısını vermedi