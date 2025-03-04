G.Saray dilsiz, ritimsiz ve lidersiz bir takım haline dönüştü. Oyuncular, saha içinde birbirleri ile iletişim kurmuyor, bu yüzden pas alışverişlerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor, oyuncular daha çok bireysel oynamaya çalışıyor. Oyuncular, konuşmadıkları için rakibin kullandığı duran toplarda ceza alanı içinde nerede duracakları konusunda plan yapamıyor. G.Saray'ı lider yapan en büyük özellik takım halinde hareket etmesiydi. Okan Buruk, aile ortamını yeniden yakalamanın çabaları içinde olmalı. Takım oyunundan uzak görüntü, G.Saray'da ritimsiz bir futbol yaratıyor. Oysa sezon başında izlediğimiz G.Saray önde rakibe baskı yapan, topu çabuk kazanan, hücuma da çabuk çıkan bir görüntüdeydi. Şimdi ön alan baskısını kaybetti, ritimsizlikten güvenli oyundan uzaklaşıldı, skoru korumak için gereksiz bir telaşa girildi. Oyuncular, özellikle son dakikalarda 'aman gol yemeyelim' endişesi ile hareket edip aklı devre dışı bırakıyorlar. Oysa sakin kalıp oyunu yönetmeye talip olsalar, sorunu çok daha çabuk aşacaklar. Okan Buruk maalesef İcardi'nin yokluğunda takım içinden bir lider yaratamadı. G.Saray'ın saha içi öğretmeni yok. İcardi, sadece bir golcü değil, pozisyon paylaştıran, taraftarı coşturan ve rakipleri tedirgin eden büyük bir liderdi. İcardi yoksa Mertens'e bu görev verilmeli. Okan hoca maalesef tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bunu aşmanın iki yolu var:

1-Mentör desteği almak

2-Ali Dürüst-Abdurrahim Albayrak gibi şampiyonluk dönemlerinde stresli ortamları bilen, baskıyı teknik adamın üzerinden alan tecrübeli isimlere ihtiyaç var. İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş kendi iş hayatlarında başarılı ve düzgün insanlar. Ayrıca Kavukcu'nun, Okan hocanın yakın dostu olduğunu ve sık sık bir araya geldiğini biliyorum. Yine de bu üçlü Okan hocayı baskı ortamından çıkaracak tecrübe ve birikime sahip değil. Başkan Özbek bu ayrıntılara dikkat etmeli. Dürüst ve Albayrak'a "Destek olun" çağrısı yapmalı. Dürüst ile Albayrak tecrübelerini Hatipoğlu- Kavukcu-Güneş üçlüsüne aktaracakları gibi konforlu alan da sağlarlar.