Hafta içinde psikolojik baskı altında kalan G.Saraylı futbolcular, Samsun'da sakin, akıllı ve dikkatli oynayarak galibiyete ulaştı. Samsunlu futbolcular, 11 kişi kalelerine kapanıp G.Saray'ın hücuma çıkarken yapacağı pas hataları ile kontratak golü aradılar. Davinson, Abdülkerim savunmayı sakinlikle ve başarı ile yönetirken Samsun'a hızlı hücum yapabilecek fırsatları vermediler. Tesadüfe bakın G.Saray ilk iki isabetli şutunda iki gol buldu. İlkinde atağı Osimhen başlattı, Samsun defansına sinsice yaklaşan Yunus golü attı. İkinci yarının başında Yunus'un 'al da at' diye verdiği pası Osimhen köşeye kadife bir vuruşla gol yapıp G.Saray'ı zihinsel olarak rahatlattı. 2-0 sonrası oyunun kontrolünü eline geçiren G.Saray, hücum zenginliğini de yakaladı ama Sara'nın yetersiz performansı sonucu iki net pozisyonu gol yapamadı. Oyunun genelinde topa hakim olan, ayağa isabetli pas yapmaya özen gösteren, telaş ve panikten uzak duran G.Saraylı oyuncular kazandıkları 3 puan ile şampiyonluk yarışındaki haftaları kendileri adına kısalttılar. G.Saray, 7 haftada 6 maç kazanırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Torreira yine G.Saray'ın orta alandaki dinamosuydu, Lemina uyarılmış olacak ki basit oynamaya çalıştı, gereksiz çalımlar atmadı. Yeni dünyaya gelen Simon, babası Sanchez'e öyle bir mutluluk vermiş ki Kolombiyalı stoper, G.Saray'ın sahadaki beyni gibi oynadı. Oyunu geriden etkili kurdu, baskıyı hissettiği anda ayağındaki topu ya Muslera'ya verdi ya da taca attı! G.Saray, bu galibiyetle sadece moral bulmadı 'Samsun'da takılır' düşüncesi içindeki Fenerbahçe'nin de planlarını bozdu.