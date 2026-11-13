Uluslar Ligi'nde iki yenilgiye çok üzüldüm… Açılış maçında Fransa'ya karşı çok iyi oynamış, 10 kişi kalmamıza rağmen basit bir golle kaybetmiştik. İzmir'de Belçika'ya karşı ilk 20 dakikada Arda'nın muhteşem frikik golüne kadarki sürede rakibe sahayı dar ettik, coşkumuz, isteğimiz, mücadelemiz, topa hükmetmemiz ve pas trafiğimiz mükemmeldi. Arda, Madrid'den bile alkışları duyulan jenerik olacak mükemmel bir frikiğe imza attı. Arda vuruşunda topa öyle bir falso verdi ki Belçika kalecisi golün güzelliğine şapka çıkardı. Coşkuyu ele geçirdiğiniz zaman maalesef oyunu sakinleştirmesini aklımıza getiremiyoruz. Top bizde, oyunun kontrolü bizde, sakin olalım derken yine orta sahada kaptırdığ-ı mız basit bir top sonrası De Bruyne'den halı saha golü yedik . Doku, sanki şova çıkmıştı. Belçikalı yıldızı maalesef durduramadık. Sol taraftan yaptığı ataklarda çaresiz kaldık. De Ketelaere'nin attığı gol de bir başka halı saha modeliydi. Sergen Yalçın'ı ilk maç olarak eleştirmek doğru değil ama kadro seçerken duygusal davranmamalı. Sakatlıktan yeni çıkan Orkun ile İsmail orta sahayı kontrol edemediler. Kanatlardan Yunus ve Barışla ataklar düzenledik ama sonlandıramadık. Şu gerçek; Türk Milli Takımı'nın santrforu yok. Enes, istekliydi ama eski çalım atan, şutu deneyen, ikil i mücadelede rakibe baskı yapan melekelerinden çok uzaklaşmış. Maç boyu rakibin savunmacısı gibi oynadı. Yerine giren Deniz Gül de ağırlığı ile görevi başaramadı. Montella'nın Dünya Kupası ve ardından Uluslar Ligi'nin başında Milli Takım'a yarattığı travmayı dilerim Avrupa elemelerinde üzerimizden atarız. Kenan Yıldız geldiğinde, Aral iyileştiğinde Hakan Çalhanoğlu forma girdiğinde daha iyi olacağımıza inanıyorum.