ULAŞ ÖZDEMİR

Sabiha Gökçen Havalimanı'na dün öğle saatlerinde indim. Oradan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na doğru yola çıktım. Binlerce araçlık konvoya takıldım. Her yer Bordomaviydi ve araçlarda şampiyonluk türküleri çalınıyordu. Bu stadyum, Trabzonspor için ayrı bir anlam taşıyordu. İki Süper Kupa ve iki Türkiye Kupası burada kazanılmıştı. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 61 bin taraftarıyla yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahne almıştı. Uğurcan Çakır, 2009 yılında Trabzonspor'un maçını taraftar olarak burada tribünden izlemişti. O zaman rakip takımın hocası Abdullah Avcı'ydı. Egemen Korkmaz Trabzonspor'un futbolcusu olarak sahadaydı. Bugün Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü, Egemen Korkmaz Yardımcı Antrenörü. Uğurcan Çakır ise Trabzonspor'un kaptanı ve kalesinin en büyük güvencesi. Trabzonsporlular dün, "Bize Her Yer Trabzon" mottosunun karşılığını fazlasıyla verdi. Kendi rekorunu egale ederek 70 bin taraftarla stadyumu doldurdu.



EN ANLAMLI YERDE

Trabzonspor, kupayı Trabzon'da kendi stadında kaldırdı ama şampiyonluğu ilk kez Anadolu dışına taşıyarak gerçekleştirdiği devrimin en anlamlı yeri olan İstanbul'a da kupayı getirdi ve taraftarıyla buluşturdu. Bu davranışıyla Trabzonspor "Bir takımdan fazlasıyım" dedi aslında!