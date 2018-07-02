Almanya'nın Güney Kore'ye yenilip gruptan elenmesinden sonraki ikinci büyük sürpriz dün Moskova'da yaşandı. Rakibinden kalite, sistem ve deneyim olarak çok fazla üstün olan İspanya, dünkü kötü oyunu, daha da önemlisi ilk yarıdaki büyük taktik yanlışı yüzünden büyük hüsranla karşılaştı. Maçın genel gidişatı önceden herkes tarafından biliniyordu. İspanya alışılmış pas trafiğiyle oyunu domine edecek, Rusya'da takım halinde alan daraltıp bekleyecek ve skor dezavantajına düşmemeye çalışacaktı. Ama İspanya erken skor avantajını bir duran topta yakaladı. Bu golden sonra devre sonuna kadar, katı savunmayı terk eden Rusya karşısında sürekli rölanti pasları tercih edip tek etkili ofansif girişim dahi yapamadılar. Sonra da bir duran topta Rusya penaltı kazanıp, hem skora denge getirdi hem de moral depoladı.

İkinci yarıda İspanya 60. dakikadan sonra kontrolü tamamen ele aldı. 75. dakikadan itibaren de uzatma bölümünün sonuna kadar oyunu tek kaleye döndürdü. Uzatmalarla beraber toplam son 45 dakikada Rusya, futbolun ilkelerine ters giden bir mücadeleyle büyük bir zafere ulaştı. Tamamen oyuna hakim olan istediği gibi pas yapan bir takıma karşı, bu kadar sürede bir takım eğer hücuma çıkamıyorsa, üç dört pas yapıp oyunu dinlendiremiyorsa nasıl gol yemez. İşte bu seyircisiyle birleşen Rusya'nın yüreğiyle ve oyun disipliniyle başardığı bir olay.

Penaltılardan önce yanımdaki oğluma şöyle bir tahminde bulundum, "De Gea dünyanın en iyi kalecilerinden biri ama penaltılarda çok erken köşeye yatıyor. Eğer Rusya bunu değerlendirirse kazanabilir." Ve de aynen öyle oldu.