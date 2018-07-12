Bu yarı final eşleşmesiyle ilgili bana görüşlerimi soranlara aynı SABAH'taki köşemde yazdığım gibi cevap vermiştim: "İngiltere iyi futbol oynamıyor, organize ataklarla pozisyon üretemiyor. Ama fizik kondisyonları iyi ve çok etkili duran top kullanıyorlar. Buna karşılık iyi futbol oynayan Hırvatistan ise iki tane 120 dakikalık çok zorlu maç çıkardı. Zihinsel ve fiziksel mutlaka sıkıntıları olacak, bu nedenle favorim İngiltere..."

Maçın hemen başında güzel bir frikik golüyle İngiltere öne geçince skor avantajıyla beraber çok da elverişli bir saha içi ortamı yakalamıştı. Ama risk alan yorgun rakibi karşısında hiç organize atak yapmadan kontratak düşünmeleri ve sadece uzun toplarla sprinter olan Sterling'i kaçırmak istemeleri güçlü bir takım için olumsuz bir tabloydu. Sterling de zaten müthiş deparlarına rağmen işin sonunu getirmekte beceriksiz bir oyuncu. İkinci yarı da böyle başladı. Ama dakikalar geçtikçe İngiltere o kadar kötü oynuyordu ki Hırvatistan'a zorla hücum etmek için moral verdiler. Ve ardından beraberlik golü geldi. Ondan sonra 120 dakikanın sonuna kadar oyunun tek hakimi Hırvatistan'dı. İngilizler'in hocası Southgate bana göre; çok zayıf bir hoca. Bu konudaki en büyük örneğim de 2-1'den sonra Vardy'yi sahaya sürmesiydi. Halbuki İngilitere öndeyken rakip de risk almışken bu futbolcuyu kullanacaksın. Sonuçta yorgun Hırvatistan, üçüncü 120 dakikasından büyük bir zaferle ayrıldı. Gönülden kutlamak lazım... Vida çok başarılı bir performans gösterdi. Modric gerçekten büyük bir futbolcu. Bizim genç yeteneklerimizin Modric'in bu profesyonelliğini ve hırsını örnek almaları gerekiyor. Cüneyt Çakır zorluk derecesi yüksek maçta zaman zaman oyuncuların da gerildiği anlarda son derece kendine güvenli ve başarılı bir yönetim gösterdi. İki dünya kupasında üst üste yarı final yönetmek hiç de küçümsenecek bir iş değil.