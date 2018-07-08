İngiltere takım savunmasında çok başarılı bir takım. Etkili presle rakiplerine organize olma ve pozisyon zenginliği bulma şansı vermiyorlar. Hücum gücünün odak noktası duran toplar ve yüksek ortalar. İngiltere'nin duran toplardaki üstünlüğüne karşılık, İsveç'in de kendi kalesine gelen duran toplarda başarılı olduğunu ön gördüğümüzde, skorda denge devam ettiği sürece pozisyonu kısır bir maç izleyeceğimiz belliydi. Nitekim de öyle oldu. İngiltere yine duran toptan Maguire ile golü bulunca, oyun değişik bir şekle dönüştü. İsveç sağlam savunmasını terk edince, daha zevkli bir futbol ortaya çıktı. Maç heyecanı devam ederken yine bir yüksek ortada Dele Alli ikinci golü atınca maçında neticesi belli olmuştu. Bu arada İsveç 1-0 yenik durumdayken iki, 2-0 yenik durumdayken de bir önemli pozisyon buldu ama hepsinde kaleci Pickford başarılıydı. İngiltere'nin, attığı 11 golün 8'inin duran toptan, 1'inin de yüksek ortadan olması insanın aklına iki açıklama getiriyor: Birincisi; böyle güçlü bir takımın neden gol yollarında değişik etkinlikleri olmuyor. İkincisi ise; duran toplara belli ki çok ciddi bir çalışma yapmışlar.