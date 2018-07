Ronaldo: Zamanı geldi Brezilya şampiyon

Futbolun yaşayan efsanelerinden biri olan Ronaldo, 2018 Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı: Brezilya'nın oynadığı futbolu çok beğeniyorum. En iyi kadro bizde. 2002'den bu yana şampiyon olamadık. İkinci kez Avrupa'da kupa kaldıracağız

Dünya Kupası'nda son 16 elemeleri bitti. Sürpriz sonuçlara sahne olan maçlarda önemli takımlar Rusya'ya veda etti. Turnuvayı çok sayıda eski yıldız yerinde takip ediyor. Onlardan biri de futbolun yaşayan efsanelerinden Ronaldo... Sakatlığı olmasa ve futboldan kopmasaydı, dünya futboluna daha fazla damgasını vuracaktı. Aynı otelde kaldığımız Brezilyalı yıldızla bir araya gelip Dünya Kupası'nın kısa bir değerlendirmesini yaptık. Kendisine genel olarak kupayı ve özelinde Brezilya'yı sordum. Brezilya Milli Takımı'nın oynadığı futbolu beğendiğini vurgulayıp çok iddialı ifadeler kullandı. Çok iyi oyunculara sahip olduklarını belirtip, "Dünya Kupası başlamadan önce de Brezilya favori diyordum. Bunu Brezilyalı olduğum için söylemedim. En iyi kadro bizde. 2002'den bu yana şampiyon olamadık. Bence bu turnuvada artık zamanı geldi. Herkes rahat olsun, Brezilya şampiyon olacak. Avrupa'da ikinci defa kupayı kaldıracağız" dedi.



ALMANYA BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Tüm futbolseverler gibi Almanya'nın gruptan çıkamaması Ronaldo'yu da şaşırtmış. "Büyük sürpriz oldu. Bu kadar erken bir vedayı beklemiyordum" diyen Ronaldo sözlerini söyle sürdürdü: "Arjantin için de aynı şeyi düşünüyorum. Geçmişteki gibi bir kadroya sahip değiller ama beni bayağı hayal kırıklığına uğrattılar. Fransa'ya ise ayrı bir bölüm açmak gerek. Genç oyuncuları Mbappe'yi çok beğeniyorum. Paris Saint Germain'de oynamak bu yaşta önemli tecrübe olmuş."



MESSİ BARCELONA'DAKİ GİBİ DEĞİL

Ronaldo ile sohbetimizden sonra gelelim son 16 turunda oynanan maçlara… Bana göre Fransa- Arjantin maçı kupanın en zevkli karşılaşmasıydı. Kaliteli ve tempolu futbol, bunun yanında da toplam 7 gol. Arjantin'in şampiyonaya ne kadar hazır olmadığı bu maçta belli oldu. Biri devre sonu, biri devre başı olmak üzere 2 gol atıp öne geçmeleri ve müthiş seyircilerinin desteğini arkalarına almalarına rağmen 3 gol birden yemeleri her şeyi açıkça gösteriyor. Messi büyük bir yetenek. Ama Barcelona'daki performansını Arjantin'de gösteremiyor. Çünkü Barcelona, dünyanın 1 numaralı pas trafiğine sahip takımı. Birçok da adam eksilten oyuncusu var. İşte bu şablon Messi'nin yaratıcı özelliklerini öne çıkarıyor. Arjantin'de bu ortam yok.

İsveç-İsviçre maçı denk takımların, çetin bir mücadelesine sahne oldu. İsveç'in verdiği mücadeleyi takdir etmemek mümkün değil. Hırvatistan ise Danimarka karşısında zorlandı. Çünkü Danimarka taktik oyun modelini ciddiyetle uygulayan bir takım.



İNGİLTERE AZ KALSIN ELENİYORDU

İngiltere eski senelerin ofansif gücünden uzak. En önemli oyuncusu Rodriguez'den yoksun Kolombiya karşısında teknik direktör Southgate'in büyük hatası yüzünden az kalsın eleniyorlardı. Üstelik de final için önleri açıkken. İyi yerleşmiş, alan daraltan, savunma uygulayan Kolombiya; zaten sergilediği agresif futbolunu penaltı kararından sonra adeta sinir harbine dönüştürdü. Disiplinden tamamen koptular ve geride 40 metre genişlik bırakmaya başladı. Southgate'in elinde Vardy gibi müthiş bir genel alan sprinteri var. Onu hemen oyuna soksa maç kısa sürede biterdi. Daha da garibi Vady'yi 88'inci dakikada oyuna aldı. O dakikada skor avantajına sahip bir takım eğer değişiklik yapacaksa bu da orta saha oyuncusu olmalıdır. Bir parantez de Kolombiyalı stoper Mina'ya açmak istiyorum. Defanstaki mükemmel performansının yanında bir de son dakika kafa golüyle eşitliği getirdi. İngiltere gibi bir takıma kornerden gol atmak da hiç kolay değil.



HİERRO HAZIRLIKSIZDI

Rusya, İspanya karşısında müthiş mücadelesi ve disipliniyle zoru başardı. İspanya ise tam bir hayal kırıklığıydı. Grupta, Portekiz'den 3 gol yediler. İran'ı zar zor yendiler, Fas karşısında da yenilgiden son dakika golüyle kurtuldular. Rusya karşısında yüzde 75'lik topa sahip olma oranıyla bütün maçı domine ettiler. Sistem ve kalite olarak rakibinden büyük üstünlüğün var. 120 dakikada pozisyonun yok denecek kadar az. Sadece tek gol atabiliyorsun. Onu da Rusya kendi kalesine atıyor. Tabii böylesine bir takıma, teknik adam krizi de olumsuz bir damga vurdu. Maçlardan 3 gün önce göreve gelen, hazırlıksız ve konsantrasyonsuz Hierro başarısız oldu.



TİTE, FİRMİNO'YA DAHA FAZLA ŞANS TANIMALI

Brezilya kopuk kopuk oynuyor. Ama önemli iki artısı var. Birincisi sağlam iki ön libero ve uyumlu defans bloğunun bütünleşmesiyle garantili takım savunması oluşturuyorlar. Yetenekli oyuncularıyla her an gol atabilecek bir takım, finale göz kırpıyorlar. Bir eleştirim de teknik direktör Tite'ye. Firmino, Liverpool'da çok başarılı bir sezon geçirdi. Hücum pres de yapıyor, gol de atıyor. Ama Tite sürekli Jesus'u tercih ediyor.



URUGUAY'IN İŞİ ZOR...

Japonya müthiş hırsı, temposu ve disipliniyle şampiyonadaki 3'üncü büyük sürprizin kıyısından döndü. Bu maç tahminlerin üstünde heyecan fırtınası şeklinde geçti. Uruguay, Ronaldolu Portekiz'i, başarılı taktik planı ve disiplinli oyunuyla devirmeyi başardı. Güçlü Fransa'yla çeyrek finalde karşılaşacaklar. Sakatlığı bulunan Cavani oynayamazsa işleri çok zor olur.