DÜN gece futbol kalitesi vasatı aşamadı ama 120 dakika tempo, mücadele ve yüksek tansiyon vardı. İngiltere etkili takım presiyle 80. dakikaya kadar rakibine hiç organize olma ve atak yapma şansı vermedi. Sürekli oyunu domine ettiler ama hırslı Kolombiya mükemmele yakın bir takım savunması uyguluyordu.

Merkezi ve kenarları çok iyi kapatıyorlar, İngiltere'nin en etkili olduğu duran toplar için de en başarılı uzun boylu stoperinin yanında diğer oyuncularda vücut vücuda temaslarla şans tanımıyorlardı.

İkinci devre başında ise bir duran topta çok gereksiz bir penaltıya neden olarak, skor dezavantajına düştüler.

Bu penaltıya aşırı sinirlenip oyun disiplininden de koptular.

İşte burada teknik direktör Southgate'in büyük hatası gündeme geldi. Karşıda 40 metre genişlik var.

En etkili sprinteri Vardy'yi oyuna almadı. Vardy'yi 88. dakikada oyuna aldı, galip durumdayken ve son dakikalara girilmişken... Sonuçta son saniyede Kolombiya beraberliği sağladı.

Uzatmada da gol olmayınca maç penaltılara kaldı, Kolombiya ele geçirdiği avantajı kullanamayınca İngiltere çeyrek finale yükseldi.

Futbol her zaman söylediğim gibi ilginç bir oyun, cazibesi de burada yatıyor. 80. dakikada Walker'ın hediyesi dışında hiç pozisyon bulamayan Kolombiya son saniyede beraberliği sağlayıp az daha turu geçecekti.