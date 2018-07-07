Brezilya maça atak, etkili ve kendisine güvenerek başladı. 12. dakikaya kadar Brezilya ataklarında yerleşme hataları yapan Belçika önemli tehlikelerin eşiğinden döndü. 13. dakikada ise maçın bütün seyri değişti. Kornerden yediği golle birlikte Brezilya bütün kontrolünü kaybetti. Riskli anlayışla ileride kaptırdıkları her top sonrası Belçika'nın geniş alan kontratakları gündeme geldi. Marcelo'nun sakatlık nedeniyle tam hazır olmayışı, Neymar'ın geriye yardıma gelmeyişi bu kulvarda defansif sıkıntı yaşatırken, bir de her zaman iki kişilik pres yapan Casemiro'nun olmayışı skor avantajından sonra Belçika'ya çok elverişli bir ortam yarattı. Eden Hazard ile De Bruyne bu ortamı çok iyi kullandı ve ikinci gol de geldi. İkinci yarıda Brezilya üçlü defansa dönerek çok tempolu ve atak başladı. Ama teknik direktör Tite'nin büyük hatası bu devrenin ilk 15 dakikasını boşa geçirtti. Firminho'yu oyuna alıp bekleneni veremeyen santrfor Jesus'u sağ kulvara çekti. Bu değişiklik takımı adeta bir kişi eksik bıraktı. Sonra Jesus'un yerine giren Costa, bütün Belçika savunmasını alt üst etti. Brezilya baskıda bir gol atabildi. Belçika ise birçok kontratağı harcadı ama büyük bir başarıya imza attı. Hazard mükemmeldi ama kaleci Courtois'nın da bu zaferde çok önemli payı var.