İLK yarıda oyunu istediği gibi tutan ve rakibine hücumda devamlılık ile üretkenlik şansı vermeyen F.Bahçe, ikinci yarıda Benfica'nın çok yüksek temposuna ve etkili takım presine cevap veremeyerek maçı tek farkla kaybetti. Fenerbahçe'nin ilk yarıda geride hücum prese takılmamak için çok garantili bir pas durumu yoksa uzun top oynaması akılcılıktı.

Top rakipteyken de takım halinde topun arkasına geçip iyi yerleşimli bir alan savunması uygulandı. Fırsat buldukça da atak girişimleri yapıldı. Kısacası bu yarıda zor bir deplasman için işler iyi gitmişti. Ama ikinci yarıda Benfica çok yoğun bir baskı kurdu, Fenerbahçe'yi hiç çıkartmadı ve önde baskıyla savunmayı hep sıkıntıya düşürdü. Bu kadar mahkum oyuna rağmen rakibin çok tehlikeli hücum girişimlerine karşılık pozisyon zenginliği yoktu.

Sonuçta tek gol yendi. Başarılı bir maç çıkaran Volkan Demirel, bu golde topu tam göremediği için şanssızdı. Cocu'nun Mehmet Ekici'yi oyuna aldığında çıkması gereken Valbuena değil, hiçbir şey yapmayan Giuliano'ydu. F.Bahçe'nin aslında tek kale oynanan bu yarıyı bir gol yiyerek bitirmesinin nedeni; defans bloğunun ve hiç oyundan düşmeyen Mehmet Topal'la Elif Elmas'ın yürekli oyunlarının yanı sıra Benfica'nın çok etkili olan sol kulvarında büyük mücadele vererek Isla'ya devamlı yardım eden Dirar'dı.

Fenerbahçe için en çok eleştirilecek konu bu tip bir maçta santrforunun olmayışıydı. Olsaydı ilk yarıda pozisyon çıkabilirdi ve de ikinci yarıda bu kadar yoğun baskı altına girilmezdi. Zaten ben Fernandao'nun bırakılmasına çok şaşırmıştım. Tabii ki bu skorun telafisi olabilir ama rövanş çok zor. Çünkü açıldığın anda geçiş oyununu çok iyi uygulayan Benfica her an gole gidebilecek bir takım. Cocu'nun planlarını buna göre yapması lazım ve de taraftara büyük iş düşecek.