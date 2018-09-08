UEFA Uluslar Kupası'nda ilk maçımızı Trabzon'da Rusya'ya karşı oynadık.

Genelde futbolcularımızda iyi bir şeyler yapabilme arzusu ve hırsı vardı. Ama bunlar günümüz futbolunda fazla bir şey ifade etmiyor. En büyük handikabımız, belirli bir sistemimizin olmayışı ve bu eksikliği en aza indirecek kadro istikrarımızın bulunmaması. Herkes ayrı telden çalınca ofansif etkinlik sağlayamadığımız gibi savunma güvencesi de randımanlı olmuyor.

İlk devrede erken bir gol yedik. Ondan sonra devre sonuna kadar zaman zaman tehlikeli rakip ataklarla karşılaştık. Bu arada da hiç pozisyon da bulamıyorduk.

Ama beklenmedik bir anda Serdar Aziz ile skora denge getirdik. Bunun morali ile ikinci yarıda sahaya daha olumlu şeyler yansıtacağımızı düşündüm. Ama Kaan Ayhan'ın ofsaytı bozmasıyla devre başında basit bir gol yiyip tekrar skor dezavantajına düştük.

Kısa bir şoktan sonra ise son yarım saat çok yoğun bir baskı kurduk.

Rusya'nın oyuncu değişiklikleriyle kurgusu iyice bozulunca bu baskımız daha da yoğunlaştı. Şener'in üst üste kanat bindirmelerine şahit olduk.

Ama en net fırsatı Hakan Çalhanoğlu kaçırdı. Onun dışında Cengiz'in bir gollük şutu var. Sonuçta beraberliği sağlayamadık.

Tabii bunda Rusya kalecisinin de önemli bir rolü vardı.

Ofansif girişimlerde yeterli üretkenliğe ulaşamamamızın bir nedeni de ileri uçtaki iki önemli oyuncumuz Cenk ve Cengiz'in sezon başındaki form düşüklükleri ve 10 numara pozisyonundaki Yusuf'un fizik gücünün Avrupa kulvarı için yetersiz olmasıydı. Sonuçta Uluslar Kupası'na kendi sahamızda yenilgiyle başladık. Üstelik de Dünya Kupası'na göre son derece rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan Rusya karşısında.



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Ümitler dört dörtlük

Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 8. maçında konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi'ni 4-0 yendi. Golleri Adil Demirbağ, Orkan Çınar (2), Hadjipaschalis (Kendi kalesine) attı.