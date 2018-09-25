Derbiyi çok önemli çıkış maçı kabul eden Fenerbahçeli futbolcular, seyircinin de desteğiyle yüksek tempolu, presli ve etkili bir ilk 45 dakika sergiledi. Ofansif girişimlerde Beşiktaş'ı oldukça zorladılar. Bir top direkten dönerken, Aatif ve Ayew ile iki mutlak gol kaçtı. Takım savunması da ihmal edilmiyor, rakibin kurgusu presle bozuluyor, tehlikeli atak şansı hiç verilmiyordu. Ancak hiç pozisyon bulamayan ve kalesi devamlı tehdit edilen Beşiktaş, beklenmedik bir anda Babel'le mükemmel bir gol attı. Bu gol iyi oynayan Fenerbahçe için çok ciddi bir handikaptı. Hem moral açısından hem de saha içi organizasyonu oturmadığından harcadıklarından sınırsız enerji ikinci yarı için işi iyice zorlaştırıyordu.

Nitekim ikinci yarıda oyunun kontrolü Beşiktaş'a geçti. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki presi düştü, işler artık hiç iyi gitmiyordu. Ama Beşiktaş işi bitirecek ikinci golü atacak girişimleri gerçekleştiremeyince oyundan kopmuş gözüken Fenerbahçe, Ayew'in çok güzel bir kafa golüyle beraberliği sağladı. Hasan Ali takımın en iyisiydi, biri direkten dönen üç şutuyla birlikte takımın tek şut atan oyuncusuydu. Bundan sonra her şey olabilirdi. Ama maç beraberlikle noktalandı. Ligde üç mağlubiyeti olan Fenerbahçe'nin kendi sahasında iki puan yitirmesi ciddi kayıptı.

Bana göre; Şenol Güneş'in uzun süredir sakatlıkla boğuşan Atiba'yı, Medel olmadığında ilk 11'e alması aynı zamanda defansif yönü zayıf olan ve arkadaşlarını tanımayan Ljajic'i yedek oturtması, doğru bir tercihti. Ama Lens'i oynatıp, Babel'in yerini değiştirip santrfora çekmesi yanlıştı. Ancak Fenerbahçe çok üstün oynadığı ilk yarıda goller kaçırınca ve Babel de müthiş bir gol atınca, Şenol Güneş'in bu hamlesi tutmuş oldu. İkinci yarı yapılan Larin ile Lens değişikliği doğruydu ama Oğuzhan-Ljajic hatalıydı. Deplasman derbisinden bir puan kazançtı.