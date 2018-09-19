Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk sınavında müthiş seyirci desteğiyle maça çılgın bir başlangıç yaptı. İkinci ve üçüncü bölgedeki etkili takım presi, yüksek tempo, sınırsız enerji ve dikine hızlı ataklar... Devre ortasına kadar Lokomotiv Moskova topa sahip olamazken 2-3 pas dahi yapamıyordu. G.Saray erken bir skor avantajı yakaladı. Bu baskıda ikinci golü de her an bulabilirdi. Ama 21. dakikadan sonra rüzgar terse döndü. İlk organize ileri çıkışında Lokomotiv pozisyon yakaladı. Ardından da devre sonuna kadar kanatları da iyi kullanarak oyunu domine ettiler. 3 kere de önemli pozisyonlar yakaladılar. Bu bölümde G.Saray hücuma hiç çıkamadığı gibi, savunma güvencesini de oluşturamıyordu.

İkinci yarı da bu görüntüde başladı ama kısa süre sonra yine saha içi dengeler tamamen değişti. Aniden G.Saray oyuna ağırlık koydu. Lokomotiv pasif bir duruma geçti ve G.Saray'ın hücum girişimlerinde ciddi bir etkinlik başladı. Sonra da Eren'den fantastik bir frikik golü geldi. Selçuk'un penaltısı da işi bitirdi. Şampiyonlar Ligi'ne grup dengeli olduğundan alınan 3 puan büyük önem taşıyor.

G.Saray'da dün herkes elinden geleni yaptı ama öne çıkan bir numaralı isim olan Ndiaye ne yazık ki ikinci sarıdan kızardı. Hiç de gereği yoktu. Rodrigues ve Nagatomo da sahanın diğer en iyileriydi. Rodrigues G.Saray'ın en önemli hücum silahı olduğunu bir kere daha belgeledi. G.Saray'da hem kadro yapısından hem de Terim'in genel oyun felsefesinden kaynaklanan bir eksiklik var. O da; kontrol futbolunun yetersiz oluşu. Ama günümüz futbolunda buna ihtiyaç var. Bilhassa Avrupa kulvarında.