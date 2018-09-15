Fatih Terim'in dün gece sahaya sürdüğü ilk 11 çok riskliydi. Üç orta saha oyuncusu birbirlerini hiç tanımıyordu. Ayrıca ileri uç da birlikte az oynamışlardan kuruluydu. Günümüz futbolunda en kritik görev yerlerinden biri olan defansın ortasında da ilk defa genç Ozan vardı. Buna karşılık rakip de kadro yapısına göre basit oyun modelini oturtmuş ve dörtte dört yapmış Kasımpaşa idi.

Galatasaray'ın böyle bir tabloda oyunu sürekli domine etmesi ve üretkenlik sağlaması mümkün değildi. Maça hırslı ve iştahlı başladılar. Ama rakibin oturmuş iyi yerleşimli alan savunması karşısında Galatasaray, organizasyon sıkıntısından pozisyon bulamadı. 30. dakikaya kadarki atak futbolda en önemli artı ilerde kaptırılan toplarda çabuk dönerek alan daraltıp, etkili sprinter Trezeguet'ye de yardımlaşmalı tedbir getirerek Kasımpaşa'ya pozisyon vermemeleriydi.

Kasımpaşa, rakibinin kadrosundaki uyumsuzluk dolayısıyla kontratak futbolunu bırakıp oyunu domine etmeye başladı. Bu aslında Galatasaray için önemli bir avantajdı. İkinci yarıda Serdar Aziz'in kendi kalesine giden ters vuruşunda Muslera müthiş bir kurtarış yaptı. Bunun hemen ardından da Galatasaray duran toptan skor avantajını yakaladı. Oyun disiplinini kaybeden rakibi karşısında hemen ikinci golü bulup, ondan sonra da farklı bir skorla maçı galip bitirdiler. Galatasaray, dün gece çok önemli kazançlar elde etti. Önce, riskli kadroyla üç puanı aldı. Ardından stoperde sıkıntı yaşanırken genç Ozan'ı kazandı. Ayrıca savunma güvencesini aksatmayan taktik anlayışla da salı gecesinin provasını yapmış oldu. Bir de fizikkondisyon olarak "Avrupa arenasına hazırım" mesajını verdi. Kasımpaşa dün ilk gole kadar oyunun kontrolünü elinde tutuyordu. Ama bana göre taktik olarak tuzağa düştüler. Oyunu domine etmeleri Galatasaray'a avantaj getirdi ve farklı mağlup oldular. Başarılı santrforları Diagne dün gece pasif bir görüntü sergilerken, Eduok da maçın en kötüsüydü.