Tahmin ettiğim gibi Cocu yine garip bir takım tertibi sahaya sürdü. Kayseri maçındaki birbirlerini tanımayan 3 orta sahanın tamamı dün değişmişti. Ama yine birbirlerini hiç tanımayan yeni bir 3 orta saha ile Konyaspor karşısındaydı. Operasyon geçiren ve bir süredir takımdan ayrı kalan Aatif da, Mehmet Topal hariç orta saha ve ileri uçta kimseyi tanımıyordu. İlk devre iki takımın da birbirlerine üstünlük sağlayamadığı bir orta saha mücadelesi vardı. Fenerbahçe'nin uyumsuz kadro ile organize olup oyunu domine etmesi mümkün değildi. Öyle de oldu... Tek pozisyon da çıkarken yapılan basit top kaybından kaynaklandı. Bu yarıda tek olumlu görüntü top rakipteyken geride yerleşip iki ön libero özellikli oyuncunun da olması ile rakibe üretkenlik sansı vermemek. İkinci yarı da aynı görüntüdeydi. Fenerbahçe biraz daha hücumda tehlikeli sinyaller veriyordu ama kontrol Konya'daydı. Sonrasında Konyaspor bir baskı kurdu. İki tane de gol kaçırdı . Fenerbahçe ani bir atakla hazırlanışı ve yapılışı güzel bir golle skor avantajını yakaladı. Sonrasında Konya'nın baskısı sonucu değiştirmedi. Fenerbahçe çok riskli kadrosuyla zor bir deplasmanda beklenmeyen kayıpları ile mutlak kazanması gereken maçı kazandı. Orta sahadan bir oyuncu çıkarıp beraberlik için rakip baskı kurmuşken orta sahada takviye yapacağına orta sahadan oyuncu çıkarıp ikinci santrfor olarak Frey'i sahaya sürmekte çok yanlış bir teknik adam hamlesiydi. Jailson genç tipik bir ön libero. Benzia ise teknik kapasitesi iyi ve yetenekli bir oyuncu. Bilhassa goldeki top gelirken çabuk düşünerek yaptığı asist çok klastı. Rıza Çalımbay'ın bir yanlışı vardı. Zorluk derecesi yüksek bir maça santrfor özellikli Yatabere ve Jahovic ile birlikte başlamasıydı. Şansızlığı değişiklikte devam etti. Jahovic-Fofana değişikliği doğruydu ama bu değişiklikten sonra gol yiyince kurulan baskıda Jahovic'e ihtiyaç vardı.