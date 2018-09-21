F.Bahçe'nin Zagreb'de sergilediği futbol tam bir felaketti. Tüm maç boyunca ofansif oyun yoktu. Takım savunması ise arızalarla doluydu. İlk yarının kısa yorumunu yaparsak Fenerbahçe'nin hiç pozisyonu yok, Zagreb iki gol attı, 3 tane de net kaçırdı. Fenerbahçe'nin hücum girişimlerinde ilk 45 dakikada en aktif ismin, operasyon geçirmiş ve idman eksikliği olan Aatif olduğunu söylersek tablonun felaketini açıklamış oluruz.

İkinci yarıya Fenerbahçe duran top golüyle başladı. Ama gidişat her yönüyle o kadar kötüydü ki ben bu golün bile bir ümit ışığı olmayacağını hissettim. Ardından da Fenerbahçe iki gol daha yedi. Beş dakika içinde de iki tane daha yiyordu. Sonuçta Avrupa kulvarına ağır bir yenilgiyle başladı.

Tabii Fenerbahçe'yi eleştirirken Zagreb'in de hakkını yemeyelim. Kadro kapasiteleri sınırlı, yıldızı olmayan mütevazı bir takım ama günümüz futbolunun istediği basit ve doğru oyun modelini disiplin içinde sahaya yansıttı. Ne de olsa Hırvat ekolü..

Cocu'ya bakış açımın çok olumsuz olduğunu sezon başından beri belirtiyorum. Zaten Hollandalı teknik adamların bugüne kadar hiçbirini beğenmedim. Cocu dün gece yine takım tertibinde şapkadan tavşan çıkardı. Yine birbirini tanımayan bir kadro oluşturdu. Fizik olarak hazır olmayan ve hem takım arkadaşlarını hem de Neustadter'i tanımayan Reyes tandemde. Fizik açıdan tükenmiş Alper kadroda. Yine hiç arkadaşlarını tanımayan Frey santrforda. Cocu diyor ki "Takım tamamen değişime uğradı. Çok sayıda yeni futbolcu geldi.

Yeni bir takım oluşturuyoruz. Bu yüzden zamana ihtiyacım var." Tamam bu beyanat doğru ama sen her maça ilk 11'de 5 oyuncu değiştirerek çıkarsan ihtiyacın olan zaman lehine değil aleyhine işler... Rakibin rekor seviyede kaçırdığı gollere bakarsak, maçın tarihi farka gitmediği için Cocu'nun dua etmesi gerekir.