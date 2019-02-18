Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ömer Üründül > Kaleciyi bulanı kutlarım!
ÖMER ÜRÜNDÜL
18 Şubat 2019, Pazartesi ÖMER ÜRÜNDÜL

Kaleciyi bulanı kutlarım!

, deplasman maçına kendi sahasındaki ofansif klasiği ile başladı. Aslında bu başlangıç hatalıydı. Çünkü rakibin Trezeguet gibi geniş alanı seven bir sprinteri vardı. Nitekim Galatasaray, kısa süre içinde iki tehlike atlattı, bir frikikte ise golü yedi. Muslera'nın kapattığı köşeden yediği golde hatası var dense de bu , vuruşun mükemmel olduğunu örtbas etmez. Skor dezavantajından sonra işler zorlaşmıştı; riskler artacaktı. Beraberlik çabuk gelmezse; oyunu forse ederken, maçının yorgunluğu da gündeme gelecekti. Ama önce güzel bir vuruşla beraberliği sağladı. Kısa süre sonra da galibiyet golü gelince Galatasaray rahatladı. İkinci yarı başında fark ikiye çıkınca maç orada bitti. Bundan sonraki süreçte Galatasaray çok rahattı.
Galatasaray'da ligin ikinci yarısına kadar sürekli santrfor sıkıntısı gündeme geldi. Bana göre; dünkü farklı galibiyet yine santrforsuz kazanıldı.
Onyekuru'nun olumsuz futbolunu da buna eklersek orta saha ve geri dörtlünün performansı her şeye yetti. Uzun maç eksiğinden sonra arkadaşlarını da tanımamasına rağmen ben Emre Taşdemir'in performansını beğendim. ise tam bir hayal kırıklığı idi. Öncelikle fiziki açıdan büyük bir düşüşleri var. Takım savunmaları arızalı, orta saha presi yetersiz. Kaleci performansı ise felaket. Bu kaleciyi kim bulduysa onu kutlamak lazım! gibi deneyimli bir hoca da böyle kritik bir maçta niye Ramazan'ı kesti anlamak mümkün değil.. Diagne'nin Ben Youssef'e yaptığı harekete niye VAR müdahale etmedi? Cevabı basit: Yapan büyük takım oyuncusu...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN