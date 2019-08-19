ÜNAL Karaman sürpriz bir şekilde sahaya değişik ve riskli bir takım çıkardı. Orta sahanın ortasını fizik olarak çok yetersiz Obi Mikel ile devamlılığı olmayan Sosa'ya emanet etmişti. Daha da önemlisi arkadaşlarını ve birbirlerini hiç tanımayan iki yabancı stoper bir arada... Trabzonspor'un dün geceki takım tertibinin bazı saha içi rahatsızlıkları göstermesi olağandı. Ama bu rahatsızlığı en aza indirecek bir rakip vardı. Kasımpaşa'nın büyük değişime uğrayan yenilenmiş kadrosu ile oyun kurgusunda arızalar yaşanması kaçınılmazdı. Bu tabloda 90 dakika kopuk kopuk karşılıklı ataklarla, seyir zevki yüksek bir maç izledik. Orta sahalar çabuk geçiliyordu. Basit pas hataları ile birçok önemli atak başlangıçları sonuçsuz kalıyordu.

İlk yarıda karşılıklı birer gol vardı. İkinci yarı daha hareketli ve daha pozisyonluydu. Bilhassa son 5 dakika içinde iki takım da çok net goller kaçırdılar. Kasımpaşa'nın kaçırdığında kaleci Uğurcan'ın kurtarışı mükemmeldi. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Maçın hakkı da beraberlikti.

Birinci sınıf olmasa da Sörloth çok isabetli bir transfer. Fiziği çok güçlü ve vücudunu çok iyi kullanıyor. Hem golcülük özelliği var. Hem de arkadaşlarına boş alanlar açmada çok başarılı. Trabzonspor bence çok katkı verecek bir santrfor bulmuş.

Dün ilk defa oynayan iki stoperi de ilk maçları olmasına rağmen iyi buldum. Kasımpaşa da yeni kadrosu ile ilerisi için umut verdi. Sol bek Karim Hafez de bu sezon kendisinden çok söz ettirecektir.