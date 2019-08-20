Fenerbahçe dolu tribünler önünde maça yüksek tempolu ve iştahlı başladı.

Emre'nin organizatörlüğünde çok yönlü ofansif girişimler gündeme geliyordu. Tek kale oyunda ilginç bir ilk 25 dakika izledik.

Biri kaçan 3 penaltı ve de Vedat Muriqi'den gelen mükemmel bir gol.

Eğer 2-3 pozisyonu daha değerlendirilebilse ilk yarı çok daha farklı biterdi. Fenerbahçe ikinci yarıda yine sahanın tek hakimi idi. Ancak skorun rahatlığıyla tempoyu düşürmüşlerdi. Yine gole yakın bir çok atak gelişti. Ama bu rahatlık yüzünden çoğu pozisyonun sonu gelmese de iki gol daha bulmayı başardılar.. Neticede sezonun ilk maçı farklı kazanıldı. Maç zaten ilk 25 dakikada bitmişti. Ama bu farklı galibiyet ve nispeten de keyifli futbol ölçü kabul edilmemeli. Çünkü Gazişehir tamamen yeni oyunculardan kurulu bir takım. Üstelik kaleci hariç hepsi yabancı futbolcular.

Bu handikapa bir de teknik direktör Sumidica'nın üçlü defans macerası eklenince çok erken teslim bayrağını çektiler. Fenerbahçe'de tabii ki olumlu gelişmeler var. Bir defa Emre Belözoğlu faktörü...

Alışılmış kolektif eksikliği en aza indirecek bir futbolcu. Alman Kruse daha uyum sürecinde ama önemli bir oyuncu. Bu maçta Gazişehir o kadar zayıf bir görüntü sergiledi ki stoper Zanka için analiz yapamayacağım.

Yine bana göre VAR fiyaskosu çok erken başladı. Maalesef bu işi beceremiyoruz.

İlk penaltı bana göre yanlış karardı.

İzle uyarısı da gelmedi. Üçüncü penaltıda da elin ucunu top adeta hafif bir temasla sıyırarak yön değiştirmeden geçti. Çözmek o kadar zordu ki; VAR hakemi, Arda Kardeşler'i iki dakika bekletti. Sonra da izlemeye çağırdı...

Bu tip pozisyonlarda hakemin kararına müdahale etmemek gerekiyor.