Dün gece Vodafone Park'ta futbol kalitesi vasatı dahi bulmayan bir ilk yarı izledik.

Beşiktaş'ın bu kadrosu ile pozitif bir futbol oynaması zordu. Dorukan'ın da son idmandaki sakatlığı nedeniyle orta saha Medel-Oğuzhan-Ljajic'ten kuruluydu. Oğuzhan ve Ljajic'in defansif yetersizlikleri yüzünden Göztepe ikinci bölgeyi zorlanmadan geçiyordu. Beşiktaş'ın ön tarafındaki üç forvetin de birbirleri ile uyumu yoktu. Bu tabloda organize ataklar hiç gelişmedi. Sadece pozisyonsuz direğe çarpan iki ani şut vardı.

Beşiktaş adına olumsuz geçen ilk yarıda kendileri açısından en önemli artı takım savunmasını ihmal etmeyişleri idi. Bu şekilde rakibe pozisyon vermezken devre arasına golle girdiler. Hem skor avantajı elde etmek hem de moral açısından güçlenmek ikinci yarıya daha olumlu bir saha içi görüntüsü getirdi. Bir de buna erken bulunan iki gol daha eklenince artık tüm kontrol Beşiktaş'ın eline geçti. Ve de 45. dakikaya kadar zor geçen oyun kolaya döndü. Beşiktaş günü üç puanla bitirmiş oldu. Tabii ki çok önemli eksikler var. Bilhassa Atiba-Dorukhan ve Burak gerçekten çok önemli kayıplar.

Bunlar düzeldiği taktirde oyuna ikinci yarı giren ve iyi bir sprinter olan yeni transfer N'Koudou da kısa sürede takıma uyum sağlarsa işler rayına girer.

Bu arada Victor Ruiz-Vida ikilisi de birbirlerine alıştıkça stoperde de bir sorun çıkmaz.

Çünkü Ruiz hem akıllı hem de topu iyi kullanan bir oyuncu.

Geçen sezon son hafta kümede kalan Göztepe için işler bu sezon da iyi başlamadı.

Tabii ki Beşiktaş deplasmanındaki kayıp çok önemli değil ama geçen hafta da evlerinde Antalya'ya kaybettiler. Serdar, Yasin ve Eren'deki formsuzluklar devam ederse ciddi başları ağırır.